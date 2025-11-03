"Нарисовали маркером": девушка показала "неудачное" тату веснушек на лице (видео)

Американка Сьерра Кэннон сделала татуировку веснушек и показала результат. Реакция пользователей сети оказалась неожиданно противоречивой.

Стоимость процедуры составила от 185 до 350 долларов (от 7700 до 14700 гривен). Об этом она рассказала в одном из своих роликов в TikTok.

Жительница Сан-Диего (США) Сьерра Кэннон, 26-летняя создательница контента, много лет мечтала о веснушках и перепробовала десятки способов их "создать": от хны и автозагара до точечного макияжа. Но в октябре 2025 года девушка решилась на радикальный шаг — сделать татуировку в виде веснушек.

"Мне всегда казалось, что мое лицо создано для веснушек. Поэтому я подумала: почему бы не сделать их постоянными?" — рассказала американка.

Стоимость процедуры составила от 185 до 350 долларов (от 7700 до 14700 гривен). По ее словам, ощущения во время татуажа "напоминали, как будто кошка агрессивно облизывает лицо". Первые дни веснушки выглядели как "нарисованные маркером", но уже через неделю кожа зажила, и результат стал выглядеть естественно.

Первые дни веснушки выглядели как "нарисованные маркером" Фото: TikTok

Однако в соцсетях татуировка вызвала бурные споры. Подписчики разделились: одни хвалили Кэннон за смелость, другие утверждали, что она "испортила" внешность. Некоторые даже сравнили ее с талисманом сети Wendy’s.

"Соцсети — это соцсети. Нужно иметь толстую кожу… в моем случае, кожу с веснушками", — иронизирует девушка.

Через несколько дней после заживления многие критики изменили мнение.

"Сначала я боялась, а теперь они выглядят потрясающе!" — написала одна из подписчиц.

Несмотря на реакцию, Кэннон уверена: решение было правильным.

"Это мой способ самовыражения. Люди всегда будут судить, но счастье — это то, что выбираешь сам", — сказала она.

