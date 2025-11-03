"Намалювали маркером": дівчина показала "невдале" тату веснянок на обличчі (відео)

Американка Сьєрра Кеннон зробила татуювання веснянок і показала результат. Реакція користувачів мережі виявилася несподівано суперечливою.

Вартість процедури становила від 185 до 350 доларів (від 7700 до 14700 гривень). Про це вона розповіла в одному зі своїх роликів у TikTok.

Мешканка Сан-Дієго (США) Сьєрра Кеннон, 26-річна блогерка, багато років мріяла про веснянки і перепробувала десятки способів їх "створити": від хни й автозасмаги до точкового макіяжу. Але в жовтні 2025 року дівчина зважилася на радикальний крок — зробити татуювання у вигляді веснянок.

"Мені завжди здавалося, що моє обличчя створене для веснянок. Тому я подумала: чому б не зробити їх постійними?" — розповіла американка.

За її словами, відчуття під час татуажу "нагадували, ніби кішка агресивно облизує обличчя". Перші дні ластовиння виглядали як "намальовані маркером", але вже за тиждень шкіра загоїлася, і результат став виглядати природно.

Перші дні веснянки виглядали як "намальовані маркером" Фото: TikTok

Однак у соцмережах татуювання викликало бурхливі суперечки. Підписники розділилися: одні хвалили Кеннон за сміливість, інші стверджували, що вона "зіпсувала" зовнішність. Деякі навіть порівняли її з талісманом мережі Wendy's.

"Соцмережі — це соцмережі. Потрібно мати товсту шкіру... у моєму випадку, шкіру з веснянками", — іронізує дівчина.

Через кілька днів після загоєння багато критиків змінили думку.

"Спочатку я боялася, а тепер вони виглядають приголомшливо!" — написала одна з підписниць.

Попри реакцію, Кеннон впевнена: рішення було правильним.

"Це мій спосіб самовираження. Люди завжди будуть судити, але щастя — це те, що обираєш сам", — сказала вона.

