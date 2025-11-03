Турист пролетел тысячи километров ради одной процедуры: почему он так поступил (фото)

22-летний житель Лондона Мускаб Салад решил сходить в барбершоп, чтобы подстричься. Но когда увидел, какие там цены, то решил поискать значительно дешевле место в другой точке земного шара.

Однако мужчину занесло аж на 3000 километров в Марокко, где он нашел идеальное место с доступной ценой, о чем рассказал в своем видео в TikTok.

"Мой барбер в Лондоне берет £35. Это, пожалуй, средняя цена. Я всегда хожу только к нему, но на этот раз подумал, что можно попробовать что-то новое", — рассказал парень и заказал на авиабилет в Марракеш всего за £15 (823 грн).

Идея на грани безумия мгновенно превратилась в план: отправиться в Северную Африку просто ради стрижки. В Марокко Мускаб поселился в недорогом хостеле, немного прогулялся и нашел местного барбера.

"Я был доволен результатом, — говорит он, — Стрижка была не хуже, чем в Лондоне. И при этом — в четыре раза дешевле", — сказал британец, потратив £8 (439 грн) за стрижку.

Вместе с билетом и проживанием в хостеле на £10, все приключение обошлось парню в £39. После этого он еще полетел в Барселону уже с новой прической и кучей впечатлений.

Реакция соцсетей

Комментаторы не могли поверить в такую историю Мускаба. Поэтому решили сказать, что в Британии есть доступные места с недорогой ценой, где еще и подстригут довольно качественно.

Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Я получаю отличную стрижку в Марокко за £4 и тоже думал, что можно летать туда специально. Теперь вижу — это реально!"

"Тут дело не только в волосах — это еще и мини-отпуск. Без сомнения, стоит попробовать!"

"Барберы — часть культуры арабских стран. Это не просто стрижка, а целая атмосфера. Поэтому это стоит того";

"Слушай, в Бирмингеме за 7 фунтов можно шикарно подстричься".

