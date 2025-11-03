Турист пролетів тисячі кілометрів заради однієї процедури: чому він так учинив (фото)

22-річний мешканець Лондона Мускаб Салад вирішив сходити в барбершоп, аби підстригтися. Але коли побачив, які там ціни, то вирішив пошукати значно дешевше місце в іншій точні земної кулі.

Однак чоловіка занесло аж на 3000 кілометрів у Марокко, де він знайшов ідеальне місце з доступною ціною, про що розповів у своєму відео в TikTok.

"Мій барбер у Лондоні бере £35. Це, мабуть, середня ціна. Я завжди ходжу тільки до нього, але цього разу подумав, що можна спробувати щось нове", — розповів хлопець та замовив на авіаквиток до Марракеша всього за £15 (823 грн).

Ідея на межі безумства миттєво перетворилася на план: вирушити до Північної Африки просто заради стрижки. У Марокко Мускаб поселився в недорогому хостелі, трохи прогулявся і знайшов місцевого барбера.

"Я був задоволений результатом, — каже він. — Стрижка була не гіршою, ніж у Лондоні. І при цьому — у чотири рази дешевше", — сказав британець, витративши £8 (439 грн) за стрижку.

Разом із квитком і проживанням у хостелі на £10, вся пригода обійшлася хлопцеві у £39. Після цього він ще полетів до Барселони уже з новою зачіскою і купою вражень.

Реакція соцмереж

Коментатори не могли повірити в таку історію Мускаба. Тому вирішили сказати, що в Британії є доступні місця з недорогою ціною, де ще й підстрижуть доволі якісно.

Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Я отримую чудову стрижку в Марокко за £4 і теж думав, що можна літати туди спеціально. Тепер бачу — це реально!"

"Тут справа не тільки у волоссі — це ще й мінівідпустка. Без сумніву, варто спробувати!"

"Барбери — частина культури арабських країн. Це не просто стрижка, а ціла атмосфера. Тому це варте того";

"Слухай, в Бірмінгемі за 7 фунтів можна шикарно підстригтися".

