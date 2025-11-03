Женщина пригласила случайного знакомого с девичника на свадьбу и в итоге вышла за него замуж

Жизнь Тарли Сильвы из Вирджинии (США) превратилась в настоящий роман с неожиданным поворотом. На своем девичнике она познакомилась с мужчиной, которого позже пригласила на собственную свадьбу и спустя несколько месяцев вышла замуж уже за него.

Брак Тарли с первым мужем продлился всего шесть недель. Об этом пишет Lad Bible.

В сентябре 2019 года Тарли отправилась в Северную Каролину на девичник, где познакомилась с Хулио, другом одного из ее знакомых. Общались они немного, но позже девушка отправила ему фотографию приглашения на свою свадьбу. Она не ожидала, что Хулио действительно придет, однако он все же появился на торжестве, став неожиданной "звездой вечера".

"Он танцевал с моей мамой и бабушкой, и все сразу захотели с ним сфотографироваться", — вспоминает Тарли.

Брак Тарли с первым мужем продлился всего шесть недель Фото: Kennedy News & Media

Брак Тарли с первым мужем продлился всего шесть недель. Уже к декабрю 2019 года она начала переписываться с Хулио в Snapchat, и вскоре между ними завязались отношения.

"Мне кажется, он понимал, что я уже не замужем. Мы быстро нашли общий язык, оказалось, что у нас много общего", — говорит Тарли.

Через неделю они отправились на двойное свидание, а затем стали парой. Спустя год Хулио сделал предложение, и в апреле 2021 года они поженились. Сейчас у них двое сыновей, и, по словам Тарли, они "очень счастливы".

Оглядываясь назад, Тарли уверена, что судьба сама все расставила по местам.

"Если бы я отменила свадьбу, мы бы никогда не встретились. Я рада, что все произошло именно так. У нас прекрасная семья и двое чудесных мальчиков", — говорит она.

