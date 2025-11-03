Жінка запросила випадкового знайомого з дівич-вечора на весілля і зрештою вийшла за нього заміж

Життя Тарлі Сільви з Вірджинії (США) перетворилося на справжній роман з несподіваним поворотом. На своєму дівич-вечорі вона познайомилася з чоловіком, якого пізніше запросила на власне весілля, а за кілька місяців вийшла заміж уже за нього.

Шлюб Тарлі з першим чоловіком тривав лише шість тижнів. Про це пише Lad Bible.

У вересні 2019 року Тарлі вирушила в Північну Кароліну на дівич-вечір, де познайомилася з Хуліо, другом одного з її знайомих. Спілкувалися вони небагато, але пізніше дівчина надіслала йому фотографію запрошення на своє весілля. Вона не очікувала, що Хуліо справді прийде, проте він все ж з'явився на урочистості, ставши несподіваною "зіркою вечора".

"Він танцював з моєю мамою і бабусею, і всі одразу захотіли з ним сфотографуватися", — згадує Тарлі.

Шлюб Тарлі з першим чоловіком тривав лише шість тижнів Фото: Kennedy News & Media

Шлюб Тарлі з першим чоловіком тривав лише шість тижнів. Уже до грудня 2019 року вона почала листуватися з Хуліо в Snapchat, і незабаром між ними зав'язалися стосунки.

Відео дня

"Мені здається, він розумів, що я вже незаміжня. Ми швидко знайшли спільну мову, виявилося, що у нас багато спільного", — каже Тарлі.

Через тиждень вони вирушили на подвійне побачення, а потім стали парою. Через рік Хуліо освідчився, і у квітні 2021 року вони одружилися. Зараз у них двоє синів, і, за словами Тарлі, вони "дуже щасливі".

Озираючись назад, Тарлі впевнена, що доля сама все розставила по місцях.

"Якби я скасувала весілля, ми б ніколи не зустрілися. Я рада, що все сталося саме так. У нас прекрасна сім'я і двоє чудових хлопчиків", — каже вона.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка подала на розлучення після того, як чоловік з'їв її шматок торта. За її словами, цей вчинок став останньою краплею у стосунках, де вона довгі роки відчувала себе недооціненою.

Також стало відомо, що наречену та її подружок вигнали з орендованого житла в день весілля. Тієрані та її свиту попросили виселитися, поки дівчата робили макіяж і зачіски.