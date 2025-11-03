В мире осталось всего несколько бутылок: мужчина купил 150-летний эль и попробовал его (фото)

Шотландский магнат и пивовар Дугал Ганн Шарп более 10 лет назад приобрел на аукционе бутылку легендарного Allsopp's Arctic Ale 1875 года. Теперь владелец пивоварни Innis & Gunn придумал, как с ней быть — и это произвело фурор.

В 2015 году бизнесмен купил бутылку легендарного Allsopp's Arctic Ale 1875 года за более 3000 фунтов (почти 165 тыс. грн.), сообщает издание Metro.

Журналисты пишут, что этот напиток создали в середине XIX века для смельчаков, которые отправлялись на север, в ледяную тундру. Тогда им нужно было крепкое пиво, чтобы согреваться изнутри.

Allsopp's вполне соответствовал этой цели: он имел крепость около 9% и в шесть раз больше калорий, чем обычное пиво. Записи тех времен свидетельствуют, что оно было настолько густым, что его приходилось вычерпывать из медных чанов ведрами.

К тому же напиток был насыщен неперебродившими сахарами, чтобы не замерзал при полярных температурах. Редкие экземпляры время от времени появлялись на аукционах, но теперь господин Шарп хочет создать точную копию древнего напитка — с использованием содержимого своей бутылки в качестве образца.

Відео дня

Купаж редкого эля 1875 года Фото: Metro

"Некоторые могут считать, что открывать ее — это безумие, но я думаю, настоящее безумие — оставить ее стоять на полке. Пиво создано для того, чтобы им делились, особенно теперь, когда ему исполняется 150 лет", — рассказал господин Шарп.

Его версия, основанная на оригинальном рецепте, будет называться Innis & Gunn 1875 Arctic Ale. Ее сварят в партнерстве с самой пивоварней Allsopp's, которую возродили в 2021 году после примерно 60 лет бездействия.

Основатель обновленной пивоварни Allsopp's Джейми Олсопп не скрывает восхищения и удивления одновременно. Мужчина говорит, что купленная господином Шарпом марка эля — "одно из самых крепких и удивительных пив, которые когда-либо существовали".

"Оно больше похоже на мадеру, чем на обычный эль. И с годами его легенда только растет. Осталось всего несколько бутылок в мире. Я видел на продажу только две, но когда Дугал сказал, что планирует откупорить свою, я подумал: "Да он совсем с ума сошел!" Но потом думал — это, черт возьми, гениально", — рассказывает мистер Олсопп.

Журналисты указывают, что попробовать возрожденное пиво Arctic Ale 1875 смогут все желающие уже в конце года. Оно будет доступно в пабах Innis & Gunn в Эдинбурге и Глазго, а также в заведениях Allsopp's в Лондоне.

Ранее Фокус сообщал о том, как фанат комиксов купил старую коллекцию на распродаже. Мужчина не мог представить, что стал владельцем редкой коллекции комиксов об известном супергерое.

Ранее стало известно, что мужчина продает чипсы в форме Годзилы за бешеные деньги. Житель США наткнулся в пакете Flamin' Hot Cheetos на чипс, который напоминает легендарного голливудского монстра Годзилу.