У світі залишилося всього кілька пляшок: чоловік купив 150-річний ель та спробував його (фото)

Шотландський магнат і пивовар Дугал Ганн Шарп понад 10 років тому придбав на аукціоні пляшку легендарного Allsopp’s Arctic Ale 1875 року. Тепер власник пивоварні Innis & Gunn придумав, як із нею бути — і це викликало фурор.

У 2015 році бізнесмен купив пляшку легендарного Allsopp’s Arctic Ale 1875 року за понад 3000 фунтів (майже 165 тис. грн.), повідомляє видання Metro.

Журналісти пишуть, що цей напій створили у середині XIX століття для сміливців, які вирушали на північ, у крижану тундру. Тоді їм потрібне було міцне пиво, щоб зігріватися зсередини.

Allsopp’s цілком відповідав цій меті: він мав міцність близько 9% і в шість разів більше калорій, ніж звичайне пиво. Записи тих часів свідчать, що воно було настільки густим, що його доводилося вичерпувати з мідних чанів відрами.

До того ж напій був насичений неперебродженими цукрами, щоб не замерзав при полярних температурах. Рідкісні екземпляри час від часу з’являлися на аукціонах, але тепер пан Шарп хоче створити точну копію стародавнього напою — із використанням вмісту своєї пляшки як зразка.

Купаж рідкісного елю 1875 року Фото: Metro

"Дехто може вважати, що відкорковувати її — це безумство, але я думаю, справжнє безумство — залишити її стояти на полиці. Пиво створене для того, щоб ним ділилися, особливо тепер, коли йому виповнюється 150 років", — розповів пан Шарп.

Його версія, заснована на оригінальному рецепті, матиме назву Innis & Gunn 1875 Arctic Ale. Її зварять у партнерстві з самою пивоварнею Allsopp’s, яку відродили у 2021 році після приблизно 60 років бездіяльності.

Засновник оновленої пивоварні Allsopp’s Джеймі Олсопп не приховує захоплення та подиву водночас. Чоловік говорить, що куплена паном Шарпом марка елю — "одне з найміцніших і найдивовижніших пив, які коли-небудь існували".

"Воно більше схоже на мадеру, ніж на звичайний ель. І з роками його легенда тільки зростає. Залишилося всього кілька пляшок у світі. Я бачив на продаж лише дві, але коли Дугал сказав, що планує відкоркувати свою, я подумав: "Та він з глузду геть з’їхав!" Але потім думав — це, чорт забирай, геніально", — розповідає містер Олсопп.

Журналісти вказують, що спробувати відроджене пиво Arctic Ale 1875 зможуть усі охочі вже наприкінці року. Воно буде доступне в пабах Innis & Gunn в Единбурзі та Глазго, а також у закладах Allsopp’s у Лондоні.

