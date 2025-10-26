Чоловік продає чіпси у формі Годзили: за це просять на аукціоні шалену суму (фото)

Мешканець США натрапив у пакеті Flamin’ Hot Cheetos на чипс, який нагадує легендарного голлівудського монстра Ґодзилу. Чоловік виставив снек на аукціон в eBay, де планує заробити мільйони.

Наразі на аукціоні вже було зроблено 23 ставки, а одна з них перевалила за позначку в $1 млн доларів, повідомляє The Daily Star.

Автор лота під ніком "crui9737" виставив диво-продаж на eBay під назвою: "RARE Godzilla Flamin’ Hot Cheeto"

На момент публікації оголошення 23 користувачі стежили за ходом торгів. Продавець виклав кілька фотографій "монстра" з різних ракурсів і навіть порівняв його із самим Ґодзилою, щоб довести схожість.

Форма дійсно нетипова: витягнутий, ніби крихітна істота, що стоїть на задніх лапах, з виразною "головою", масивним "тілом" і навіть чимось, схожим на "руки". Яскраво-червоний колір від гострої приправи лише додає ефекту, ніби це — маленький вогняний монстр.

Чипс виглядає як Годзила Другий профіль "чипса-годзили"

Та навіть попри таку фантазійну зовнішність, варто пам’ятати очевидне — це всього лише чіпс. Хоча, як показує практика eBay, люди готові платити статки за подібні дивини.

"Cheeto-монстр, як повідомляється, знаходиться в Фініксі, штат Аризона, і може бути проданий "з жарту" — однак офіційно його публікація не порушує правил eBay.

Згідно з політикою платформи, продавці харчових продуктів зобов’язані вказувати склад і можливі алергени, а самі товари мають бути непсувними — що, власне, і стосується чіпсів. Це не перший випадок, коли "харчові артефакти" стають предметом колекціонування. На eBay уже продавали снеки у формі святих, тварин чи знаменитостей, а тепер до цього списку приєднався ще й Ґодзила з пакета Cheetos", — резюмують журналісти.

