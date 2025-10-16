77-річний шматок весільного торта королеви Єлизавети ІІ виставлять на аукціон (фото)

На аукціон у Великій Британії виставлять шматок весільного торта королеви Єлизавети ІІ та принца Філіпа, якому вже 77 років. Сувенір, що залишився від урочистостей у 1947 році, стане одним із найрідкісніших лотів, пов’язаних із британською монархією.

Як повідомляє "HELLO!", аукціонний дім Hanson's Auctioneers представить фрагмент весільного торта, який свого часу був подарований Сирілу Дікману — колишньому стюардові королівської родини, що працював із покійною королевою та принцесою Діаною. За 77 років шматочок десерту майже повністю перетворився на крихти, однак зберіг історичну цінність.

Велетенський торт, який став центральною прикрасою урочистостей у Букінгемському палаці, важив 227 кг, мав чотири яруси та сягав дев’яти футів заввишки. Його приготували з 80 апельсинів, 660 яєць і понад трьох галонів темного рому. Інгредієнти надали волонтерки з Австралії, а частину торта, просочену ромом і бренді з Південної Африки, згодом відправили назад до Австралії.

Понад 2000 шматочків весільного торта королеви були роздані гостям Фото: Скриншот

У пресрелізі 1947 року зазначалося: "Кожен елемент цукрової прикраси виготовлявся окремо, після чого вручну встановлювався на торт". Також повідомлялося, що в нижньому ярусі були приховані традиційні талісмани — срібна монета, наперсток, дзвіночок, ґудзик, чобіток і підкова.

Частини торта тоді надсилали до країн Співдружності та благодійних організацій, через що він отримав неофіційну назву "Весільний торт завдовжки 10 тисяч миль". Збережений фрагмент, який нині виставляють на торги, зберігся в коробці з написом "Подаровано пану К. Дікману принцесою Єлизаветою 20 листопада 1947 року".

У липні 2025 року інший шматок цього самого весільного торта вже було продано за £3 000 (152 тис. грн). За словами представників Hanson's Auctioneers, новий лот супроводжується оригінальним пакуванням і документами про походження.

Це не перший артефакт із весілля королеви, який потрапив на аукціон. Торік сукню однієї з подружок нареченої, створену модельєром Норманом Хартнеллом, продали за £37 800 (1,9 млн грн). У 2021 році офіційний список весільних подарунків, укладений у вигляді книги, придбали за £11 000 (557 тис. грн). У ньому були зафіксовані всі дари молодятам — від тіари Нізама з Хайдарабаду до 500 консервів ананасів, подарованих прем’єр-міністром Квінсленду.

Нагадаємо, весілля принцеси Єлизавети та принца Філіпа відбулося 20 листопада 1947 року у Вестмінстерському абатстві. Подія стала однією з найвизначніших у повоєнній історії Британії, а предмети з неї досі викликають великий інтерес серед колекціонерів.

