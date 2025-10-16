77-летний кусок свадебного торта королевы Елизаветы II выставят на аукцион (фото)

На аукцион в Великобритании выставят кусок свадебного торта королевы Елизаветы II и принца Филиппа, которому уже 77 лет. Сувенир, оставшийся от торжеств в 1947 году, станет одним из самых редких лотов, связанных с британской монархией.

Как сообщает "HELLO!", аукционный дом Hanson's Auctioneers представит фрагмент свадебного торта, который в свое время был подарен Сирилу Дикману — бывшему стюарду королевской семьи, работавшему с покойной королевой и принцессой Дианой. За 77 лет кусочек десерта почти полностью превратился в крошки, однако сохранил историческую ценность.

Огромный торт, который стал центральным украшением торжеств в Букингемском дворце, весил 227 кг, имел четыре яруса и достигал девяти футов в высоту. Его приготовили из 80 апельсинов, 660 яиц и более трех галлонов темного рома. Ингредиенты предоставили волонтеры из Австралии, а часть торта, пропитанную ромом и бренди из Южной Африки, впоследствии отправили обратно в Австралию.

Более 2000 кусочков свадебного торта королевы были розданы гостям Фото: Скриншот

В пресс-релизе 1947 года отмечалось: "Каждый элемент сахарного украшения изготавливался отдельно, после чего вручную устанавливался на торт". Также сообщалось, что в нижнем ярусе были скрыты традиционные талисманы — серебряная монета, наперсток, колокольчик, пуговица, сапожок и подкова.

Части торта тогда отправляли в страны Содружества и благотворительные организации, из-за чего он получил неофициальное название "Свадебный торт длиной 10 тысяч миль". Сохранившийся фрагмент, который сейчас выставляют на торги, сохранился в коробке с надписью "Подарено господину К. Дикману принцессой Елизаветой 20 ноября 1947 года".

В июле 2025 года другой кусок этого же свадебного торта уже был продан за £3 000 (152 тыс. грн). По словам представителей Hanson's Auctioneers, новый лот сопровождается оригинальной упаковкой и документами о происхождении.

Это не первый артефакт со свадьбы королевы, который попал на аукцион. В прошлом году платье одной из подружек невесты, созданное модельером Норманом Хартнеллом, продали за £37 800 (1,9 млн грн). В 2021 году официальный список свадебных подарков, заключенный в виде книги, приобрели за £11 000 (557 тыс. грн). В нем были зафиксированы все дары молодоженам — от тиары Низама из Хайдарабада до 500 консервов ананасов, подаренных премьер-министром Квинсленда.

Напомним, свадьба принцессы Елизаветы и принца Филиппа состоялась 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве. Событие стало одним из самых значительных в послевоенной истории Британии, а предметы с него до сих пор вызывают большой интерес среди коллекционеров.

