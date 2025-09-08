Три года назад умерла Елизавета II: какими были ее последние слова Зеленскому

8 сентября исполняется третья годовщина со дня смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Она ушла из жизни в возрасте 96 лет. Новые свидетельства биографов раскрывают неизвестные подробности о последних неделях монархини.

Бывший премьер-министр Борис Джонсон раскрыл подробности в своих мемуарах "Unleashed", где подробно описал свою последнюю встречу с королевой.

"Она казалась бледной и еще более сгорбленной, а на руках и на ее запястьях были темные синяки, вероятно, от капельниц или инъекций. При этом самочувствие никак не сказалось на настроении королевы, и она время от времени улыбалась", — рассказывает политик.

По его словам, королева еще летом осознавала приближение конца, но была полна решимости выстоять и выполнить свой долг.

Последние встречи

Лиз Трасс, которая встречалась с королевой за два дня до смерти, рассказала в ток-шоу Daily Mail о состоянии монарха: "Она была физически слабой, но умственно очень активной. В тот день я понятия не имела, что все было неизбежно, потому что она говорила так, будто это было начало чего-то нового".

Лиз Трасс встречалась с королевой за два дня до смерти Фото: Facebook / British Embassy Kyiv

Трасс вспомнила, что "первым действительно плохим знаком" стал отказ королевы от участия в заседании 7 сентября.

Среди последних официальных заявлений королевы — поздравление с Днем Независимости Украины 24 августа, когда она обратилась к украинцам и президенту.

Обращение к украинцам

"Мне очень приятно передать вашему достопочтенному и народу Украины мои самые искренние поздравления по случаю празднования Дня Независимости. В этот сверхсложный год я надеюсь, что сегодня украинский народ в Украине и по всему миру сможет отпраздновать свою культуру, историю и идентичность. Пусть лучшие времена ждут нас в будущем", — пожелала Елизавета II.

За несколько недель до смерти она получила символический подарок от украинского дизайнера — шляпку голубого цвета с желтыми цветами, которую Букингемский дворец принял "с благодарностью".

После смерти королевы 8 сентября 2022 года трон унаследовал ее сын, Чарльз III. Его коронация состоялась 6 мая 2023 года.

