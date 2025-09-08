Три роки тому померла Єлизавети ІІ: якими були її останні слова Зеленському

8 вересня минає третя річниця з дня смерті королеви Великобританії Єлизавети II. Вона пішла з життя у віці 96 років. Нові свідчення біографів розкривають невідомі подробиці про останні тижні монархині.

Колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон розкрив подробиці у своїх мемуарах "Unleashed", де детально описав свою останню зустріч з королевою.

"Вона здавалася блідою і ще більше згорбленою, а на руках і на її зап'ястях були темні синці, ймовірно, від крапельниць або ін'єкцій. Водночас самопочуття ніяк не позначилося на настрої королеви, і вона час від часу усміхалася", — розповідає політик.

За його словами, королева ще влітку усвідомлювала наближення кінця, але була сповнена рішучості вистояти й виконати свій обов'язок.

Останні зустрічі

Ліз Трасс, яка зустрічалася з королевою за два дні до смерті, розповіла у ток-шоу Daily Mail про стан монархині: "Вона була фізично слабкою, але розумово дуже активною. Того дня я гадки не мала, що все було неминуче, бо вона говорила так, ніби це був початок чогось нового".

Ліз Трасс зустрічалася з королевою за два дні до смерті Фото: Facebook / British Embassy Kyiv

Трасс згадала, що "першим справді поганим знаком" стала відмова королеви від участі у засіданні 7 вересня.

Серед останніх офіційних заяв королеви — привітання з Днем Незалежності України 24 серпня, коли вона звернулася до українців та президента.

Звернення до українців

"Мені дуже приємно передати вашій високоповажності й народу України мої найщиріші вітання з нагоди святкування Дня Незалежності. У цей надскладний рік я сподіваюся, що сьогодні український народ в Україні й по всьому світу зможе відсвяткувати свою культуру, історію та ідентичність. Нехай кращі часи чекають на нас у майбутньому", — побажала Єлизавета ІІ.

За кілька тижнів до смерті вона отримала символічний подарунок від українського дизайнера — капелюшок блакитного кольору з жовтими квітами, який Букінгемський палац прийняв "із вдячністю".

Після смерті королеви 8 вересня 2022 року трон успадкував її син, Чарльз III. Його коронація відбулася 6 травня 2023 року.

