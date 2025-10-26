Мужчина продает чипсы в форме Годзилы: за это просят на аукционе бешеную сумму (фото)

Житель США наткнулся в пакете Flamin' Hot Cheetos на чипс, который напоминает легендарного голливудского монстра Годзилу. Мужчина выставил снек на аукцион в eBay, где планиурет заработать миллионы.

На данный момент на аукционе уже было сделано 23 ставки, а одна из них перевалила за отметку в $1 млн долларов, сообщает The Daily Star.

Автор лота под ником "crui9737" выставил чудо-продажу на eBay под названием: "RARE Godzilla Flamin' Hot Cheeto"

На момент публикации объявления 23 пользователя следили за ходом торгов. Продавец выложил несколько фотографий "монстра" с разных ракурсов и даже сравнил его с самим Годзилой, чтобы доказать сходство.

Форма действительно нетипичная: вытянутый, будто крошечное существо, стоящее на задних лапах, с выразительной "головой", массивным "телом" и даже чем-то, похожим на "руки". Ярко-красный цвет от острой приправы лишь добавляет эффекта, будто это — маленький огненный монстр.

Відео дня

Чипс выглядит как Годзила Второй профиль "чипса-годзилы"

Но даже несмотря на такую фантазийную внешность, стоит помнить очевидное — это всего лишь чипс. Хотя, как показывает практика eBay, люди готовы платить состояние за подобные диковинки.

"Cheeto-монстр, как сообщается, находится в Финиксе, штат Аризона, и может быть продан "из шутки" — однако официально его публикация не нарушает правил eBay.

Согласно политике платформы, продавцы пищевых продуктов обязаны указывать состав и возможные аллергены, а сами товары должны быть непортящимися — что, собственно, и касается чипсов. Это не первый случай, когда "пищевые артефакты" становятся предметом коллекционирования. На eBay уже продавали снеки в форме святых, животных или знаменитостей, а теперь к этому списку присоединился еще и Годзила из пакета Cheetos", — резюмируют журналисты.

Ранее Фокус сообщал о том, как кусок свадебного торта королевы Елизаветы II выставят на аукцион. Сувенир, оставшийся от торжеств в 1947 году, станет одним из самых редких лотов, связанных с британской монархией.

Впоследствии стало известно, что случайно найденная ваза оказалась редким сокровищем. Обычная, на первый взгляд, треснувшая ваза, долгие годы стоявшая на чердаке, неожиданно принесла своим владельцам целое состояние.