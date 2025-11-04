Семья отказалась от миллионов за свою землю, но сделала взамен кое-что невероятное (фото)

Семья Ронни и Терри Урбанчиков из американского штата Техас в течение 30 лет скупали землю. Сначала пара имела планы построить жилой массив на почти 2,5 тыс. домов, но потом произошло неожиданное.

Имея десятки гектаров земли, семья решила продать свою землю для защиты местной дикой природы, сообщает Texas Monthly.

Журналисты пишут, что изначально супруги планировали построить здесь жилой массив на 2 400 домов, что могло принести семье до $125 миллионов (5,27 млрд грн). Однако проект встретил обратное предложение от местных, которые выступили против изменений в природной среде.

Поэтому когда местный Департамент парков и дикой природы Техаса предложил $25 миллионов (более 1 млрд грн) за значительный участок земли семейства. Эту землю на территории Хани-Крик (Honey Creek) планировали превратить в государственный парк, где были бы кристально чистая вода ручьев, кипарисы и десятки защищенных видов животных.

Відео дня

"Мы имеем множество прекрасных воспоминаний об этом месте. А теперь люди в Техасе смогут наслаждаться им в течение следующей тысячи лет", — рассказал Ронни Урбанчик.

Мнение своего мужа поддержала Терри, жена бизнесмена. Она говорит, что они долго колебались относительно продажи этого участка. Но теперь поняли, что это — правильное решение.

Редкие земли Хани-Крик в Техасе Фото: из открытых источников

"Это решение действительно облегчило мне сердце", — добавила его жена Терри, комментируя продажу земли, которую они так любят.

Среди обитателей Хани-Крик — редкие виды животных, а также десятки уникальных беспозвоночных, живущих в пещерных системах региона. В будущем в парке планируют проводить события под открытым небом — на территории, где природа останется нетронутой. Теперь уникальная экосистема будет сохранена от застройки и передана под опеку специалистов.

"Я не могу быть счастливее. Я бесконечно благодарна семье Урбанчиков за их выбор", — сказала Анналиса Пис из организации Greater Edwards Aquifer Alliance.

Ранее Фокус рассказывал, что женщина заработала десятки миллиардов долларов и планирует почти все раздать. Основательница Canva Мелани Перкинс рассказала, как упорство и четкое видение будущего помогли ей преодолеть отказы от инвесторов и построить компанию с многомиллионной аудиторией и оценкой в десятки миллиардов долларов.

Впоследствии стало известно, как минные поля между Кореями создали рай для животных. Демилитаризованная зона, или ДМЗ, стала домом для 6000 видов животных.