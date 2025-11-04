Сім'я відмовилася від мільйонів за свою землю, але зробила натомість дещо неймовірне (фото)

Родина Ронні та Террі Урбанчиків з американського штату Техас протягом 30 років скуповували землю. Спочатку пара мала плани збудувати житловий масив на майже 2,5. тис будинків, але потім сталося несподіване.

Маючи десятки гектарів землі, родина вирішила продати свою землю задля захисту місцевої дикої природи, повідомляє Texas Monthly.

Журналісти пишуть, що спочатку подружжя планувало збудувати тут житловий масив на 2 400 будинків, що могло принести сім'ї до $125 мільйонів (5,27 млрд грн). Однак проєкт зустрів зворотню пропозицію від місцевих, які виступили проти змін у природному середовищі.

Тому коли місцевий Департамент парків і дикої природи Техасу запропонував $25 мільйонів (понад 1 млрд грн) за значну ділянку землі сімейства. Цю землю на території Гоні-Крік (Honey Creek) планували перетворити на державний парк, де були б кришталево чиста вода струмків, кипариси та десятки захищених видів тварин.

Відео дня

"Ми маємо безліч прекрасних спогадів про це місце. А тепер люди в Техасі зможуть насолоджуватися ним упродовж наступної тисячі років", — розповів Ронні Урбанчик.

Думку свого чоловіка підтримала Террі, дружина бізнесмена. Вона говорить, що вони довго вагалися щодо продажу цієї ділянки. Але тепер зрозуміли, що це — правильне рішення.

Рідкісні землі Гані-Крік у Техасі Фото: з відкритих джерел

"Це рішення справді полегшило мені серце", — додала його дружина Террі, коментуючи продаж землі, яку вони так люблять.

Серед мешканців Гоні-Крік — рідкісні види тварин, а також десятки унікальних безхребетних, що живуть у печерних системах регіону. Ц майбутньому в парку планують проводити події просто неба — на території, де природа залишиться недоторканною. Тепер унікальну екосистему буде збережено від забудови та передано під опіку фахівців.

"Я не можу бути щасливішою. Я безмежно вдячна родині Урбанчиків за їхній вибір", — сказала Анналіса Піс з організації Greater Edwards Aquifer Alliance.

Раніше Фокус розповідав, що жінка заробила десятки мільярдів доларів і планує майже все роздати. Засновниця Canva Мелані Перкінс розповіла, як завзятість і чітке бачення майбутнього допомогли їй подолати відмови від інвесторів і побудувати компанію з багатомільйонною аудиторією та оцінкою в десятки мільярдів доларів.

Згодом стало відомо, як мінні поля між Кореями створили рай для тварин. Демілітаризована зона, або ДМЗ, стала домівкою для 6000 видів тварин.