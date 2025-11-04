"Не видела ничего подобного": женщина решила проверить джакузи после нескольких лет простоя (видео)

33-летняя американка Сара Браун решила впервые проверить функцию джакузи в своей ванне. Когда женщина начала тестировать после лет "простоя", то увиденное шокировало ее и пользователей сети.

Сара живет в этом доме с 2019 года, но до сих пор ни разу не пользовалась джакузи, как видно на опубликованном ролике в TikTok.

Видео стало очень вирусным — набрало более 27 млн просмотров. Перед тем как запустить его, она сняла пластиковые крышки с форсунок — и поняла, что там "центр плесени". Женщина добавила в воду таблетку для посудомойки, чтобы очистить систему, но когда включила насосы — вода мгновенно стала черной.

"Это просто... отвратительно! Это же какой-то ужасный центр плесени!" — говорит американка на видео.

Сара живет в этом доме с 2019 года, но до сих пор ни разу не пользовалась джакузи. По ее словам, ванну, вероятно, не использовали более десяти лет — предыдущие владельцы также его не включали.

"Я была в шоке. Никогда в жизни не видела ничего подобного. Это было просто отвратительно", — рассказала Сара изданию What's The Jam.

После инцидента Сара несколько раз прочистила ванну с помощью таблеток для посудомойки. Она теперь советует всем, у кого есть гидромассажная ванна, обязательно ее прочистить, даже если вы ею не пользовались.

"Мой дом не идеален, я тоже нет, но если кто-то увидел это видео и решит почистить свою ванну — значит, все было не зря", — говорит Сара.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному ролику женщины, ряд пользователей были шокированы увиденным. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Это было намного хуже, чем я могла представить!";

"Мгновенно черная вода, Боже мой!";

"Я бы просто купила новую ванну, потому что фу";

"Это просто жесть такое увидеть";

"Теперь боюсь свою ванну с функцией джакузи проверять. Но видимо придется видимо".

