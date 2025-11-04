"Не бачила нічого подібного": жінка вирішила перевірити джакузі після років простою (відео)

33-річна американка Сара Браун вирішила вперше перевірити функцію джакузі у своїй ванні. Коли жінка почала тестувати після років "простою", то побачене шокувало її та користувачів мережі.

Сара живе у цьому будинку з 2019 року, але до цього часу жодного разу не користувалася джакузі, як видно на опублікованому ролику в TikTok.

Відео стало дуже вірусним — набрало понад 27 млн переглядів. Перед тим як запустити його, вона зняла пластикові кришки з форсунок — і зрозуміла, що там "центр плісняви". Жінка додала у воду таблетку для посудомийки, щоб очистити систему, але коли ввімкнула насоси — вода миттєво стала чорною.

"Це просто… огидно! Це ж якийсь жахливий центр плісняви!" — говорить американка на відео.

Сара живе у цьому будинку з 2019 року, але до цього часу жодного разу не користувалася джакузі. За її словами, ванну, ймовірно, не використовували понад десять років — попередні власники також його не вмикали.

Відео дня

"Я була в шоці. Ніколи в житті не бачила нічого подібного. Це було просто огидно", — розповіла Сара виданню What’s The Jam.

Після інциденту Сара кілька разів прочистила ванну за допомогою таблеток для посудомийки. Вона тепер радить усім, у кого є гідромасажна ванна, обов’язково її прочистити, навіть якщо ви нею не користувалися.

"Мій дім не ідеальний, я теж ні, але якщо хтось побачив це відео й вирішить почистити свою ванну — значить, усе було не дарма", — каже Сара.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного ролика жінки, низка користувачів були шоковані побаченим. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Це було набагато гірше, ніж я могла уявити!";

"Миттєво чорна вода, Боже мій!";

"Я б просто купила нову ванну, бо фу";

"Це просто жесть таке побачити";

"Тепер боюся свою ванну з функцією джакузі перевіряти. Але певне доведеться певне".

Раніше Фокус розповідав, як пума напала на чоловіка під час відпочинку в джакузі. Співробітники служби дикої природи встановили пастку для хижого звіра, але не змогли знайти жодних слідів на замерзлому снігу.

Згодом стало відомо, що багато хто неправильно приймає пінну ванну. На думку експертів, наливати засіб для створення піни у ванну необхідно в певний момент.