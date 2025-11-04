Женщина обнаружила загадочные следы на крыльце своего дома в лесу: кто их оставил (фото)

Городок Ла‑Пайне в штате Орегон (США) — тихое, уединенное место с населением чуть более 2 500 человек. Именно там одна из жительниц, Рэйчел (имя изменено по ее просьбе), проснулась ранним утром и столкнулась с удивительной находкой.

Увидев следы, женщина сразу исключила мужа из числа подозреваемых, ведь по ее мнениею, он в тот момент спал. Об утреннем сюрпризе она рассказала на популярном форуме Reddit.

Женщина из небольшого города Ла-Пайн (штат Орегон, США) проснулась ранним утром и увидела на крыльце цепочку человеческих следов. Сначала она решила, что к дому ночью приходил кто-то посторонний.

По словам Рэйчел, которая живет в уединенном доме в лесу, все произошло около шести утра.

"Я живу посреди леса, по ночам здесь очень темно и жутко", — рассказала она.

Увидев следы, женщина сразу исключила мужа из числа подозреваемых, ведь по ее мнениею, он в тот момент спал.

Відео дня

"Отпечатки были оставлены аккуртно, вроде кто-то ходил на цыпочках, это выглядело тревожно. До кофе мое воображение уже рисовало пум, снежных людей и соседских детей", — вспоминает Рэйчел.

Фото быстро стало вирусным, собрав более 36 000 лайков на популярном форуме Фото: Reddit

Пост с фотографией отпечатков она выложила на Reddit под ником u/Putrid-Historian-236. Фото быстро стало вирусным, собрав более 36 000 лайков. Комментаторы шутили, что это "ребенок-демон" или "человек, который не хотел наступать на холодный снег".

Однако разгадка оказалась куда прозаичнее. Позже муж признался, что ночью в два часа вывел собаку и прошел босиком по снегу.

"Он геймер и допоздна играл, а я спала — вот и не услышала", — объяснила Рэйчел.

Женщина призналась, что чувствовала себя неловко из-за шумихи в интернете.

"Не ожидала, что пост так разлетится. Я просто испугалась", — добавила американка.

Ранее Фокус сообщал, что записка от незнакомца о прошлом дома напугала жильца. Житель Калифорнии (США) по имени Джейкоб поделился пугающей находкой.

Также стало известно, что бездомная захватила жилье семьи, которая ее пустила на ночь. То, что начиналось как жест доброты, превратилось для жителей Орегона (США) в девятимесячный кошмар, стоивший им тысячи долларов.