Жінка виявила загадкові сліди на ґанку свого будинку в лісі: хто їх залишив (фото)

Містечко Ла-Пайне в штаті Орегон (США) — тихе, усамітнене місце з населенням трохи більше ніж 2 500 осіб. Саме там одна з мешканок, Рейчел (ім'я змінено на її прохання), прокинулася рано вранці і зіткнулася з дивовижною знахідкою.

Побачивши сліди, жінка одразу виключила чоловіка з-поміж підозрюваних, адже на її думку, він у той момент спав. Про ранковий сюрприз вона розповіла на популярному форумі Reddit.

За словами Рейчел, яка живе у відокремленому будинку в лісі, все сталося близько шостої ранку.

"Я живу посеред лісу, ночами тут дуже темно і моторошно", — розповіла вона.

Побачивши сліди, жінка одразу виключила чоловіка з-поміж підозрюваних, адже на її думку, він у той момент спав.

"Відбитки були залишені акуратно, начебто хтось ходив навшпиньки, це виглядало тривожно. До кави моя уява вже малювала пум, снігових людей і сусідських дітей", — згадує Рейчел.

Фото швидко стало вірусним, зібравши понад 36 000 лайків на популярному форумі Фото: Reddit

Пост із фотографією відбитків вона виклала на Reddit під ніком u/Putrid-Historian-236. Фото швидко стало вірусним, зібравши понад 36 000 лайків. Коментатори жартували, що це "дитина-демон" або "людина, яка не хотіла наступати на холодний сніг".

Однак розгадка виявилася куди прозаїчнішою. Пізніше чоловік зізнався, що вночі о другій годині вивів собаку і пройшов босоніж по снігу.

"Він геймер і допізна грав, а я спала — ось і не почула", — пояснила Рейчел.

Жінка зізналася, що почувалася ніяково через галас в інтернеті.

"Не очікувала, що пост так розлетиться. Я просто злякалася", — додала американка.

