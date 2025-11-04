Фудблогер попытался справиться с "завтраком-монстром" на 9000 калорий: что было в меню (фото)

Британский блогер Кайл Гибсон решил проверить свои силы, попробовав традиционный завтрак на 9000 калорий. Это испытание, по словам мужчины, заставило его глаза "аж на лоб полезть".

27-летний молодой человек попытался одолеть этот гигантский завтрак в заведении Houghton Health Box в городе Гоутон-ле-Спринг вблизи Сандерленда. Об этом он рассказал на видео в своем TikTok.

Ролик фудблогера стал популярным — набрал более 945 тыс. просмотров в соцсетях. На ролике видно, что для Кайла на стол несут огромную порцию традиционного британского завтрака.

Голодный любитель еды взялся за невероятное испытание — завтрак на 9 000 калорий. В тарелке было все по десять: 10 колбасок, 10 ломтиков бекона, 10 яиц, 10 тостов, 10 кусков кровянки, 10 хешбраунов. Также в меню были грибы, две банки томатов и две банки печеной фасоли.

Відео дня

Заведение предлагает испытание для всех желающих — тот, кто справится с порцией за 45 минут, получает бесплатную еду и £50 (2746 грн), если клиент справится с заданием. Иначе — придется заплатить за все £35 (1922 грн), пока персонал готовит в течение 40 минут весь заказ.

"Чувствовал себя уверенно перед стартом, но где-то на середине понял, насколько это тяжело. Еды было слишком много, особенно хлеба. Я ел сам, и это сильно утомляет", — рассказал Кайл для What's the Jam.

Размеры большого британского завтрака впечатляют Фото: Instagram

Он сдался примерно через 18 минут. Сейчас, как пишут журналисты, ни одному клиенту еще не удалось пройти такое гастрономическое испытание.

"Это был один из лучших завтраков в моей жизни, но после него я чувствовал себя ужасно. Вздутие было страшное — следующего завтрака мне хватит надолго", — иронично говорит британец.

Когда-то Кайл входил в число лучших профессиональных едоков в Великобритании. Сейчас молодой человек принимает это больше как развлечение и проверку себя в таких челленджах.

"Я уже не слишком соревнуюсь. Просто люблю попробовать свои силы", — подытожил британский фудблогер.

Ранее Фокус рассказывал, как японская блогерша съела 100 бургеров за один раз. Юки Киношита, которая могла съесть за один раз 600 кусочков жареного цыпленка, 100 бургеров или 5 кг стейков, призналась, что с годами ее здоровье ухудшилось.

Впоследствии стало известно, что юноша едва не потерял сознание, пробуя "худший в мире" деликатес. Джеймс Эллингворт решил проверить качество знаменитого ферментированного тофу, и за несколько секунд он понял, что это блюдо является "худшим" из всего, что он когда-либо пробовал.