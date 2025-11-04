Фудблогер попытался справиться с "завтраком-монстром" на 9000 калорий: что было в меню (фото)
Британский блогер Кайл Гибсон решил проверить свои силы, попробовав традиционный завтрак на 9000 калорий. Это испытание, по словам мужчины, заставило его глаза "аж на лоб полезть".
27-летний молодой человек попытался одолеть этот гигантский завтрак в заведении Houghton Health Box в городе Гоутон-ле-Спринг вблизи Сандерленда. Об этом он рассказал на видео в своем TikTok.
Ролик фудблогера стал популярным — набрал более 945 тыс. просмотров в соцсетях. На ролике видно, что для Кайла на стол несут огромную порцию традиционного британского завтрака.
Голодный любитель еды взялся за невероятное испытание — завтрак на 9 000 калорий. В тарелке было все по десять: 10 колбасок, 10 ломтиков бекона, 10 яиц, 10 тостов, 10 кусков кровянки, 10 хешбраунов. Также в меню были грибы, две банки томатов и две банки печеной фасоли.
Заведение предлагает испытание для всех желающих — тот, кто справится с порцией за 45 минут, получает бесплатную еду и £50 (2746 грн), если клиент справится с заданием. Иначе — придется заплатить за все £35 (1922 грн), пока персонал готовит в течение 40 минут весь заказ.
"Чувствовал себя уверенно перед стартом, но где-то на середине понял, насколько это тяжело. Еды было слишком много, особенно хлеба. Я ел сам, и это сильно утомляет", — рассказал Кайл для What's the Jam.
Он сдался примерно через 18 минут. Сейчас, как пишут журналисты, ни одному клиенту еще не удалось пройти такое гастрономическое испытание.
"Это был один из лучших завтраков в моей жизни, но после него я чувствовал себя ужасно. Вздутие было страшное — следующего завтрака мне хватит надолго", — иронично говорит британец.
Когда-то Кайл входил в число лучших профессиональных едоков в Великобритании. Сейчас молодой человек принимает это больше как развлечение и проверку себя в таких челленджах.
"Я уже не слишком соревнуюсь. Просто люблю попробовать свои силы", — подытожил британский фудблогер.
Ранее Фокус рассказывал, как японская блогерша съела 100 бургеров за один раз. Юки Киношита, которая могла съесть за один раз 600 кусочков жареного цыпленка, 100 бургеров или 5 кг стейков, призналась, что с годами ее здоровье ухудшилось.
Впоследствии стало известно, что юноша едва не потерял сознание, пробуя "худший в мире" деликатес. Джеймс Эллингворт решил проверить качество знаменитого ферментированного тофу, и за несколько секунд он понял, что это блюдо является "худшим" из всего, что он когда-либо пробовал.