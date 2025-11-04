Фудблогер спробував впоратися з "сніданком-монстром" на 9000 калорій: що було в меню (фото)
Британський блогер Кайл Ґібсон вирішив перевірити свої сили, скуштувавши традиційний сніданок на 9000 калорій. Це випробування, за словами чоловіка, змусило його очі "аж на лоба вилізти".
27-річний молодик спробував здолати цей гігантський сніданок у закладі Houghton Health Box у місті Гоутон-ле-Спрінґ поблизу Сандерленда. Про це він розповів на відео в своєму TikTok.
Ролик фудблогера стало популярним — набрало понад 945 тис. переглядів у соцмережах. На ролику видно, що для Кайла на стіл несуть величезну порцію традиційного британського сніданку.
Голодний любитель їжі взявся за неймовірне випробування — сніданок на 9 000 калорій. У тарілці було все по десять: 10 ковбасок, 10 скибочок бекону, 10 яєць, 10 тостів, 10 шматків кров’янки, 10 хешбраунів. Також у меню були гриби, дві банки томатів і дві банки печеної квасолі.
Заклад пропонує випробування для всіх охочих — той, хто впорається з порцією за 45 хвилин, отримує безкоштовну їжу та £50 (2746 грн), якщо клієнт справиться з завдання. Інакше — доведеться заплатити за все £35 (1922 грн), поки персонал готує протягом 40 хвилин усе замовлення.
"Почувався впевнено перед стартом, але десь на середині зрозумів, наскільки це важко. Їжі було надто багато, особливо хліба. Я їв сам, і це добряче втомлює", — розповів Кайл для What’s the Jam.
Він здався приблизно через 18 хвилин. Наразі, як пишуть журналісти, жодному клієнту ще не вдалося пройти таке гастрономічне випробування.
"Це був один із найкращих сніданків у моєму житті, але після нього я почувався жахливо. Здуття було страшне — наступного сніданку мені вистачить надовго", — іронічно говорить британець.
Колись Кайл входив до числа найкращих професійних їдців у Великій Британії. Наразі молодик приймає це більше як розвагу та перевірку себе в таких челенджах.
"Я вже не надто змагаюся. Просто люблю спробувати свої сили", — підсумував британський фудблогер.
Раніше Фокус розповідав, як японська блогерка з'їла 100 бургерів за один раз. Юкі Кіношіта, яка могла з'їсти за один раз 600 шматочків смаженого курчати, 100 бургерів або 5 кг стейків, зізналася, що з роками її здоров'я погіршилося.
Згодом стало відомо, що юнак ледь не втратив свідомість, куштуючи "найгірший у світі" делікатес. Джеймс Еллінгворт вирішив перевірити якість знаменитого ферментованого тофу, та за кілька секунд він зрозумів, що ця страва є "найгіршою" з усього, що він коли-небудь пробував.