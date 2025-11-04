Фудблогер спробував впоратися з "сніданком-монстром" на 9000 калорій: що було в меню (фото)

Британський блогер Кайл Ґібсон вирішив перевірити свої сили, скуштувавши традиційний сніданок на 9000 калорій. Це випробування, за словами чоловіка, змусило його очі "аж на лоба вилізти".

27-річний молодик спробував здолати цей гігантський сніданок у закладі Houghton Health Box у місті Гоутон-ле-Спрінґ поблизу Сандерленда. Про це він розповів на відео в своєму TikTok.

Ролик фудблогера стало популярним — набрало понад 945 тис. переглядів у соцмережах. На ролику видно, що для Кайла на стіл несуть величезну порцію традиційного британського сніданку.

Голодний любитель їжі взявся за неймовірне випробування — сніданок на 9 000 калорій. У тарілці було все по десять: 10 ковбасок, 10 скибочок бекону, 10 яєць, 10 тостів, 10 шматків кров’янки, 10 хешбраунів. Також у меню були гриби, дві банки томатів і дві банки печеної квасолі.

Заклад пропонує випробування для всіх охочих — той, хто впорається з порцією за 45 хвилин, отримує безкоштовну їжу та £50 (2746 грн), якщо клієнт справиться з завдання. Інакше — доведеться заплатити за все £35 (1922 грн), поки персонал готує протягом 40 хвилин усе замовлення.

"Почувався впевнено перед стартом, але десь на середині зрозумів, наскільки це важко. Їжі було надто багато, особливо хліба. Я їв сам, і це добряче втомлює", — розповів Кайл для What’s the Jam.

Розміри великого британського сніданку вражають Фото: Instagram

Він здався приблизно через 18 хвилин. Наразі, як пишуть журналісти, жодному клієнту ще не вдалося пройти таке гастрономічне випробування.

"Це був один із найкращих сніданків у моєму житті, але після нього я почувався жахливо. Здуття було страшне — наступного сніданку мені вистачить надовго", — іронічно говорить британець.

Колись Кайл входив до числа найкращих професійних їдців у Великій Британії. Наразі молодик приймає це більше як розвагу та перевірку себе в таких челенджах.

"Я вже не надто змагаюся. Просто люблю спробувати свої сили", — підсумував британський фудблогер.

