Женщина запустила необычную рекламную кампанию ради любви и прославилась на всю страну

В сентябре 42-летняя жительница Калифорнии Лиза Каталано решила пойти на необычный шаг в поисках любви. Она арендовала дюжину цифровых рекламных щитов в районе залива Сан-Франциско. На экранах появился адрес ее сайта, где мужчины могли подать заявку на свидание с ней.

Однако внимание, которое получила американка, оказалось гораздо масштабнее, чем она ожидала. Об этом пишет The Independent.

История Каталано мгновенно стала вирусной, а за три недели она получила более 3800 заявок и тысячи сообщений.

"Я думала, что попаду в местные новости, но не предполагала, что окажусь на первых полосах крупных изданий", — рассказала Лиза.

Каталано признается, что ожидала небольшую долю критики, но была не готова к волне ненависти. Некоторые комментаторы осуждали ее за публичные поиски любви, не зная, что в конце 2023 года умер ее жених, с которым она прожила десять лет.

"Мне очень жаль, но мой жених умер", — ответила она критикам.

История Каталано мгновенно стала вирусной Фото: The Independent

Историю Лизы осветили New York Post, People, ABC News, а телеканал Fox News посвятил ей целый сюжет. В эфире прозвучали даже оскорбления, что стало для женщины шоком. После этого она усилила меры безопасности, не раскрывая деталей.

Тем не менее, Лиза подчеркивает, что получила и множество теплых слов поддержки. "Это стало светлым пятном во всей истории.

Я научилась быть сильнее и не поддаваться негативу", — поделилась она.

На сайте Каталано мужчины могут заполнить анкету, рассказать о себе, своих интересах и загрузить фотографии. Она проверяет заявки вручную. Сначала возраст и местоположение, затем ответы на вопросы. Фото женщина смотрит в последнюю очередь, потому что "главное — совместимость, а не внешность".

Фото женщина смотрит в последнюю очередь Фото: The Independent

Лиза уже начала встречаться с некоторыми кандидатами и призналась, что у нее назначено как несколько свиданий. Ее история заинтересовала телеканал KRON 4, который снимает документальный сериал о проекте. Премьера первого эпизода назначена на 26 ноября.

Несмотря на хейт, Каталано говорит, что ни о чем не жалеет.

"Я не собираюсь менять этот опыт. Возможно, именно так я наконец найду любовь", — добавила американка.

