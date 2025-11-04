Жінка запустила незвичайну рекламну кампанію заради кохання і прославилася на всю країну

У вересні 42-річна мешканка Каліфорнії Ліза Каталано вирішила піти на незвичайний крок у пошуках кохання. Вона орендувала дюжину цифрових рекламних щитів у районі затоки Сан-Франциско. На екранах з'явилася адреса її сайту, де чоловіки могли подати заявку на побачення з нею.

Однак увага, яку отримала американка, виявилася набагато масштабнішою, ніж вона очікувала. Про це пише The Independent.

Історія Каталано миттєво стала вірусною, а за три тижні вона отримала понад 3800 заявок і тисячі повідомлень.

"Я думала, що потраплю в місцеві новини, але не припускала, що опинюся на перших шпальтах великих видань", — розповіла Ліза.

Каталано зізнається, що очікувала невелику частку критики, але була не готова до хвилі ненависті. Деякі коментатори засуджували її за публічні пошуки кохання, не знаючи, що наприкінці 2023 року помер її наречений, з яким вона прожила десять років.

"Мені дуже шкода, але мій наречений помер", — відповіла вона критикам.

Історію Лізи висвітлили New York Post, People, ABC News, а телеканал Fox News присвятив їй цілий сюжет. В ефірі прозвучали навіть образи, що стало для жінки шоком. Після цього вона посилила заходи безпеки, не розкриваючи деталей.

Проте Ліза підкреслює, що отримала і безліч теплих слів підтримки. "Це стало світлою плямою у всій історії.

Я навчилася бути сильнішою і не піддаватися негативу", — поділилася вона.

На сайті Каталано чоловіки можуть заповнити анкету, розповісти про себе, свої інтереси й завантажити фотографії. Вона перевіряє заявки вручну. Спочатку вік і місце розташування, потім відповіді на запитання. Фото жінка дивиться в останню чергу, бо "головне — сумісність, а не зовнішність".

Ліза вже почала зустрічатися з деякими кандидатами і зізналася, що у неї призначено як кілька побачень. Її історія зацікавила телеканал KRON 4, який знімає документальний серіал про проєкт. Прем'єра першого епізоду призначена на 26 листопада.

Попри хейт, Каталано каже, що ні про що не шкодує.

"Я не збираюся змінювати цей досвід. Можливо, саме так я нарешті знайду кохання", — додала американка.

