Братья вырастили самую большую в истории тыкву: только подъемник может ее поднять (фото, видео)

64-летние братья-близнецы Иен и Стюарт Пейтоны из английского Гемпшира, Англия более полувека выращивают тыквы. Но месяц назад они смогли достичь желаемого мирового рекорда.

Месяц назад мужчины показали миру гигантскую чудо-тыкву, которую они ласково назвали "Магл", сообщает Guiness World Records.

Эта тыква не только установила новый рекорд по весу, но и побила показатель самой большой тыквы по обхвату в более чем 6,5 метра. Братья привезли "Магла" на соревнования вблизи города Рединг, в двух часах езды от своего дома в Лимингтоне.

"Перевозить гигантские тыквы — дело не из трудных, ведь мы делаем это годами. У нас есть большое подъемное кольцо, поэтому мы буквально "подхватываем" тыкву", — рассказала братья.

Тыква-рекордсмен весит более 1270 кг Фото: Guiness Book Of Records

На месте установления рекорда был представитель Great Pumpkin Commonwealth Себастьян Сузьски, который сделал официальные измерения. Также во время замеров пригласили эксперта по гигантским овощам и фруктам от Книги рекордов Гиннеса.

Відео дня

"Я был поражен, когда этот рекорд наконец оказался в Великобритании. Это — большое событие не только для братьев, которые выращивают тыквы более 50 лет, но и для всех британских фермеров. Иен и Стюарт всегда делились со мной советами, как выращивать гигантские овощи, поэтому быть тем, кто подтвердил их рекорд, — это что-то особенно приятное для меня лично", — рассказал мистер Сузьски.

Ранее Фокус сообщал о том, как украинский снайпер установил новый рекорд. Боец ликвидировал двух россиян, которые находились в 4000 метрах от него.

Впоследствии стало известно, что житель США установил уникальный рекорд. Житель США Рудольф Мартино в течение 10 лет отращивал бороду в форме дреда.