Брати виростили найбільший в історії гарбуз: лише підйомник може його підняти (фото, відео)

64-річні брати-близнюки Ієн і Стюарт Пейтони з англійського Гемпшира, Англія понад пів століття вирощують гарбузи. Та місяць тому вони змогли досягти бажаного світового рекорду.

Місяць тому чоловіки показали світу гігантський диво-гарбуз, який вони лагідно назвали "Маґл", повідомляє Guiness World Records.

Цей гарбуз не лише встановив новий рекорд за вагою, але й побив показник найбільшого гарбуза за обхватом у понад 6,5 метра. Брати привезли "Маґла" на змагання поблизу міста Редінг, за дві години їзди від свого дому в Лімінгтоні.

"Перевозити гігантські гарбузи — справа не з важких, адже ми робимо це роками. У нас є велике підйомне кільце, тож ми буквально "підхоплюємо" гарбуз", — розповіла брати.

Гарбуз-рекордсмен важить понад 1270 кг Фото: Guiness Book Of Records

На місці встановлення рекорду був представник Great Pumpkin Commonwealth Себастьян Сузьскі, який зробив офіційні вимірювання. Також під час замірів запросили експерта з гігантських овочів і фруктів від Книги рекордів Гіннеса.

Відео дня

"Я був вражений, коли цей рекорд нарешті опинився у Великій Британії. Це — велика подія не лише для братів, які вирощують гарбузи понад 50 років, а й для всіх британських фермерів. Ієн і Стюарт завжди ділилися зі мною порадами, як вирощувати гігантські овочі, тож бути тим, хто підтвердив їхній рекорд, — це щось особливо приємне для мене особисто", — розповів місте Сузьскі.

Раніше Фокус повідомляв про те, як український снайпер встановив новий рекорд. Боєць ліквідував двох росіян, які перебували в 4000 метрах від нього.

Згодом стало відомо, що мешканець США встановив унікальний рекорд. Мешканець США Рудольф Мартіно протягом 10 років відрощував бороду в формі дреда.