Знешкодив двох окупантів на відстані 4 км: український снайпер встановив новий світовий рекорд

Рекорд встановили на ділянці фронту Покровськ–Мирноград в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Донецьк", де, зокрема, виконує спеціальні завдання зведений підрозділ снайперів "Привид".

Український снайпер встановив черговий рекорд із дальності стрільби й знищення ворога. Боєць ліквідував двох росіян, які перебували в 4000 метрах від нього. Про це повідомив український журналіст, головний редактор "Цензор.нет", який мобілізувався у ЗСУ, Юрій Бутусов.

"Неймовірна влучність і оновлення світового рекорду з дальності ураження! Український снайпер ліквідував двох російських військовослужбовців з відстані 4000 метрів. Куля пройшла у вікно, за яким були окупанти", — розповів журналіст.

Бутусов додав, що рекордне влучання було здійснене 14 серпня 2025 року. Снайпер під час стрільби використовував штучний інтелект під корегуванням комплексу БпЛА з гвинтівки калібру 14,5 мм Aligator.

Рекорд було поставлено на ділянці фронту — Покровськ–Мирноград в зоні відповідальності ОТУ "Донецьк", де, зокрема, виконує спеціальні завдання зведений підрозділ снайперів "Привид" у кількості 8 взводів снайперів у частинах підрозділів Сухопутних військ.

За рік виконання бойових завдань в обороні цього напрямку вже знищено майже 1000 військовослужбовців ЗС РФ.

"Характерно, що попередній світовий рекорд також належав українцю. В листопаді 2023 року український снайпер з підрозділу СБУ, 58-річний В'ячеслав Ковальський на Херсонщині ліквідував окупанта на відстані 3800 метрів. Постріл тоді був зроблений з мультикаліберної снайперської гвинтівки українського виробництва Horizon's Lord", — нагадав Юрій Бутусов.

Робота українських снайперів на фронті

Український снайпер з бойової групи Sniper Group E40 ЗСУ поцілив по російському тягачу МТ-ЛБ, який перебував на відстані 1,7 км. Боєць зробив чотири постріли й машина задимілась. Водночас у радіоефірі залунали скарги противника на втрату водія.

Снайпер Головного управління розвідки Міністерства оборони України на одному з напрямків фронту ліквідував одразу трьох окупантів.

Український снайпер із позивним "Лектор" уразив російського окупанта кулею калібру .338LM на відстані 2069 метрів. Постріл був зроблений у рухому мішень, що перебувала серед дерев. Влучного результату вдалося досягти з першої спроби.