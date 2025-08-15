Обезвредил двух оккупантов на расстоянии 4 км: украинский снайпер установил новый мировой рекорд

Рекорд установили на участке фронта Покровск–Мирноград в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Донецк", где, в частности, выполняет специальные задачи сводное подразделение снайперов "Призрак".

Украинский снайпер установи очередной рекорд по дальности стрельбы и уничтожения врага. Боец ликвидировал двух россиян, которые находились в 4000 метрах от него. Об этом сообщил украинский журналист, главный редактор "Цензор.нет", который мобилизовался в ВСУ, Юрий Бутусов.

"Невероятная меткость и обновление мирового рекорда по дальности поражения! Украинский снайпер ликвидировал двух российских военнослужащих с расстояния 4000 метров. Пуля прошла в окно, за которым были оккупанты", — рассказал журналист.

Бутусов добавил, что рекордное попадание было осуществлено 14 августа 2025 года. Снайпер во время стрельбы использовал искусственный интеллект под корректировкой комплекса БПЛА из винтовки калибра 14,5 мм Aligator.

Рекорд был поставлен на участке фронта — Покровск–Мирноград в зоне ответственности ОТГ "Донецк", где, в частности, выполняет специальные задачи сводное подразделение снайперов "Призрак" в количестве 8 взводов снайперов в частях подразделений Сухопутных войск.

За год выполнения боевых задач в обороне данного направления уже уничтожено почти 1000 военнослужащих ВС РФ.

"Характерно, что предыдущий мировой рекорд также принадлежал украинцу. В ноябре 2023 года украинский снайпер из подразделения СБУ, 58-летний Вячеслав Ковальский на Херсонщине ликвидировал оккупанта на расстоянии 3800 метров. Выстрел тогда был сделан из мультикалиберной снайперской винтовки украинского производства Horizon's Lord", — напомнил Юрий Бутусов.

Работа украинских снайперов на фронте

Украинский снайпер из боевой группы Sniper Group E40 ВСУ попал по российскому тягачу МТ-ЛБ, который находился на расстоянии 1,7 км. Боец сделал четыре выстрела и машина задымилась. В то же время в радиоэфире зазвучали жалобы противника на потерю водителя.

Снайпер Главного управления разведки Министерства обороны Украины на одном из направлений фронта ликвидировал сразу трех оккупантов.

Украинский снайпер с позывным "Лектор" поразил российского оккупанта пулей калибра .338LM на расстоянии 2069 метров. Выстрел был сделан в подвижную мишень, которая находилась среди деревьев. Точного результата удалось достичь с первой попытки.