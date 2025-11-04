Бродячий кот ни к кому не подходил, но спустя 8 месяцев все изменилось (фото)

Милая история пользователя Reddit, сумевшего завоевать доверие настороженного бродячего кота и превратить его в верного друга, тронула сердца тысяч людей по всему миру.

Публикация от пользователя u/AlreadyFifty, опубликованная 2 ноября, собрала более 23 000 реакций за пару дней. Пользователи были впечатлены трогательной историей.

Мужчина поделился серией фотографий, где серый пушистый кот сначала робко сидит неподалеку, а затем уже спокойно лежит рядом с ним и даже садится в его машину.

"Мне потребовалось восемь месяцев, чтобы подманить этого бродягу. Теперь он лежит рядом со мной и прыгает в машину, когда я приезжаю домой", — написал автор.

Однако у кота по-прежнему нет постоянного дома. Пользователь объяснил, что уже приютил несколько других бездомных животных и просто не может позволить себе содержать еще одного питомца.

"Когда людям больше не нужны кошки, они просто выбрасывают их или переезжают, оставляя их. За десять лет я помог найти дом примерно 85 кошкам и нескольким собакам", — поделился он.

Однако у кота по-прежнему нет постоянного дома Фото: Reddit

История вызвала бурное обсуждение: одни восхищались добротой мужчины, другие сомневались, что кот действительно был бродячим — уж слишком ухоженно он выглядел.

"Я не вижу никаких комков, что было бы главным признаком длинношерстности. То, что есть другие бродячие кошки, не означает, что этот малыш один из них", — написал один из пользователей.

По данным организации PETA, в США живет от 60 до 100 миллионов бездомных кошек. Многие из них были просто оставлены людьми. Они страдают от инфекций, недоедания и травм, часто погибая в молодом возрасте. Эксперты также напомнили, что кошки, оказавшиеся на улице, редко доживают до старости. Без медицинской помощи даже небольшие раны или болезни могут стать смертельными.

