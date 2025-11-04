Бродячий кіт ні до кого не підходив, але через 8 місяців усе змінилося (фото)

Мила історія користувача Reddit, який зумів завоювати довіру настороженого бродячого кота і перетворити його на вірного друга, зачепила серця тисяч людей по всьому світу.

Публікація від користувача u/AlreadyFifty, опублікована 2 листопада, зібрала понад 23 000 реакцій за кілька днів. Користувачі були здивовані зворушливою історією.

Чоловік поділився серією фото, де сірий пухнастий кіт спершу несміливо сидить неподалік, а потім уже спокійно лежить поруч із ним і навіть сідає в його машину.

"Мені знадобилося вісім місяців, щоб підманити цього волоцюгу. Тепер він лежить поруч зі мною і стрибає в машину, коли я приїжджаю додому", — написав автор.

Однак у кота, як і раніше, немає постійного будинку. Користувач пояснив, що вже дав притулок кільком іншим бездомним тваринам і просто не може дозволити собі утримувати ще одного вихованця.

"Коли людям більше не потрібні кішки, вони просто викидають їх або переїжджають, залишаючи їх. За десять років я допоміг знайти дім приблизно 85 кішкам і кільком собакам", — поділився він.

Історія викликала бурхливе обговорення: одні захоплювалися добротою чоловіка, інші сумнівалися, що кіт справді був бродячим — аж надто доглянуто він виглядав.

"Я не бачу жодних грудок, що було б головною ознакою довгошерстості. Те, що є інші бродячі кішки, не означає, що цей малюк один із них", — написав один із користувачів.

За даними організації PETA, у США живе від 60 до 100 мільйонів безпритульних кішок. Багато з них були просто залишені людьми. Вони страждають від інфекцій, недоїдання і травм, часто гинучи в молодому віці. Експерти також нагадали, що кішки, які опинилися на вулиці, рідко доживають до старості. Без медичної допомоги навіть невеликі рани або хвороби можуть стати смертельними.

