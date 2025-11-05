"Пошла по воде": риелтор сделала неожиданное открытие во дворе (видео)
Риелтор из Нью-Йорка (США) Даниэль Айюбех шла к клиентам во дворе, и буквально через мгновение сделала неожиданное открытие. Забавный инцидент заставил американку и соцсети рассмеяться от случившегося.
Женщина довольно уверенно шагала к клиентам, и не глядя под ноги, буквально пошла по воде. Ролик с курьезом девушка выложила в своем TikTok.
Видео стало очень вирусным — набрало 7,8 млн просмотров в TikTok и более 18,4 млн в Instagram. На кадрах видно, как 30-летняя агент по недвижимости во время звонка идет по двору к потенциальным покупателям и уверенно ступает на поверхность, которую принимает за террасу.
Но на самом деле это — накрытый бассейн плотным перекрытием. И только плотная поверхность чехла спасла ее от неожиданного ныряния в воду.
"Когда твоя риелторша буквально готова ходить по воде ради тебя", — подписала свой ролик американка.
В комментарии Newsweek объяснила, что момент случился во время показа дома, и она была настолько сосредоточена на разговоре с клиентом, что совсем не вспомнила о водоеме.
"Я только что вернулась внутрь, чтобы взять ноутбук и найти информацию для клиента, и, если честно, просто забыла, что там бассейн. Я приехала буквально вовремя к встрече, даже не успела сделать полный осмотр территории", — рассказала она.
Даниэль работает в сфере недвижимости с 2020 года и ведет популярный TikTok-аккаунт, где делится советами для новичков и показывает, как выглядит "человеческая сторона" профессии.
"Я хочу, чтобы люди видели настоящую жизнь риелтора. Не все всегда идеально — и это нормально. Мой лозунг: будь собой, даже если ты случайно шагаешь в бассейн", — говорит она.
Несмотря на неожиданную вирусную славу, Даниэль признается: ей приятно, что ее "ошибка" принесла людям хорошее настроение.
"Я не ожидала, что это видео станет вирусным. Но я рада, что люди смеялись — это было искренне и очень по-человечески", — подытожила риелтор.
Реакция соцсетей
Пользователи сети не смогли сдержать смеха от курьезной ситуации. Больше всего одобрения получили следующие реплики:
- "Так получается, чехол бассейна выдерживает каблуки? Отличная характеристика для продажи!";
- "Она буквально повторила путь Иисуса";
- "Риелторша, готовая на все ради клиентов";
- "Думаю, что Дени умеет плавать. Поэтому все было бы замечательно!";
- "Главное — держаться на ногах, чтобы там не случилось. А вообще люблю таких людей, которые умеют несмотря на курьезы, находить позитив".
Ранее Фокус рассказывал о том, как проверка джакузи обернулась курьезом. 33-летняя Сара Браун решила проверить функцию джакузи в своей ванне, и тестирование после лет "простоя" шокировало ее и пользователей сети.
Впоследствии стало известно, что женщина запустила необычную рекламную кампанию ради любви. На экранах появился адрес ее сайта, где мужчины могли подать заявку на свидание с ней.