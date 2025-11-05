"Пошла по воде": риелтор сделала неожиданное открытие во дворе (видео)

Риелтор из Нью-Йорка (США) Даниэль Айюбех шла к клиентам во дворе, и буквально через мгновение сделала неожиданное открытие. Забавный инцидент заставил американку и соцсети рассмеяться от случившегося.

Женщина довольно уверенно шагала к клиентам, и не глядя под ноги, буквально пошла по воде. Ролик с курьезом девушка выложила в своем TikTok.

Видео стало очень вирусным — набрало 7,8 млн просмотров в TikTok и более 18,4 млн в Instagram. На кадрах видно, как 30-летняя агент по недвижимости во время звонка идет по двору к потенциальным покупателям и уверенно ступает на поверхность, которую принимает за террасу.

Но на самом деле это — накрытый бассейн плотным перекрытием. И только плотная поверхность чехла спасла ее от неожиданного ныряния в воду.

"Когда твоя риелторша буквально готова ходить по воде ради тебя", — подписала свой ролик американка.

В комментарии Newsweek объяснила, что момент случился во время показа дома, и она была настолько сосредоточена на разговоре с клиентом, что совсем не вспомнила о водоеме.

"Я только что вернулась внутрь, чтобы взять ноутбук и найти информацию для клиента, и, если честно, просто забыла, что там бассейн. Я приехала буквально вовремя к встрече, даже не успела сделать полный осмотр территории", — рассказала она.

Даниэль работает в сфере недвижимости с 2020 года и ведет популярный TikTok-аккаунт, где делится советами для новичков и показывает, как выглядит "человеческая сторона" профессии.

"Я хочу, чтобы люди видели настоящую жизнь риелтора. Не все всегда идеально — и это нормально. Мой лозунг: будь собой, даже если ты случайно шагаешь в бассейн", — говорит она.

Несмотря на неожиданную вирусную славу, Даниэль признается: ей приятно, что ее "ошибка" принесла людям хорошее настроение.

"Я не ожидала, что это видео станет вирусным. Но я рада, что люди смеялись — это было искренне и очень по-человечески", — подытожила риелтор.

Реакция соцсетей

Пользователи сети не смогли сдержать смеха от курьезной ситуации. Больше всего одобрения получили следующие реплики:

"Так получается, чехол бассейна выдерживает каблуки? Отличная характеристика для продажи!";

"Она буквально повторила путь Иисуса";

"Риелторша, готовая на все ради клиентов";

"Думаю, что Дени умеет плавать. Поэтому все было бы замечательно!";

"Главное — держаться на ногах, чтобы там не случилось. А вообще люблю таких людей, которые умеют несмотря на курьезы, находить позитив".

