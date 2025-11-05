"Пішла по воді": рієлторка зробила неочікуване відкриття у дворі (відео)

Рієлторка з Нью-Йорка (США) Даніель Айюбех йшла до клієнтів у подвір'ї, та буквально за мить зробила неочікуване відкриття. Кумедний інцидент змусив американку та соцмережі розсміятися від того, що сталося.

Жінка доволі впевнено крокувала до клієнтів, і не дивлячись під ноги, буквально пішла по воді. Ролик з курйозом дівчина виклала в своєму TikTok.

Відео стало дуже вірусним — набрало 7,8 млн переглядів у TikTok та понад 18,4 млн у Instagram. На кадрах видно, як 30-річна агентка з нерухомості під час дзвінка йде двором до потенційних покупців і впевнено ступає на поверхню, яку сприймає за терасу.

Та насправді це — накритий басейн цупким перекриттям. І лише щільна поверхня чохла врятувала її від несподіваного пірнання у воду.

"Коли твоя рієлторка буквально готова ходити по воді заради тебе", — підписала свій ролик американка.

У коментарі Newsweek пояснила, що момент трапився під час показу будинку, і вона була настільки зосереджена на розмові з клієнтом, що зовсім не згадала про водойму.

"Я щойно повернулася всередину, щоб узяти ноутбук і знайти інформацію для клієнта, і, якщо чесно, просто забула, що там басейн. Я приїхала буквально вчасно до зустрічі, навіть не встигла зробити повний огляд території", — розповіла вона.

Даніель працює у сфері нерухомості з 2020 року і веде популярний TikTok-акаунт, де ділиться порадами для новачків і показує, як виглядає "людський бік" професії.

"Я хочу, щоб люди бачили справжнє життя рієлтора. Не все завжди ідеально — і це нормально. Моє гасло: будь собою, навіть якщо ти випадково крокуєш у басейн", — каже вона.

Попри несподівану вірусну славу, Даніель зізнається: їй приємно, що її "помилка" принесла людям гарний настрій.

"Я не очікувала, що це відео стане вірусним. Але я рада, що люди сміялися — це було щиро і дуже по-людськи", — підсумувала рієлторка.

Реакція соцмереж

Користувачі мережі не змогли стримати сміху від курйозної ситуації. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"То виходить, чохол басейну витримує підбори? Чудова характеристика для продажу!";

"Вона буквально повторила шлях Ісуса";

"Рієлторка, що готова на все заради клієнтів";

"Думаю, що Дені вміє плавати. Тому все було б чудово!";

"Головне — триматися на ногах, щоби там не сталося. А взагалі люблю таких людей, які вміють попри курйози, знаходити позитив".

