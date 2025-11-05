Ветеринары известили мужчину о "смерти" его кота: реакция того стала вирусной (фото)

Житель Великобритании был тронут, когда нашел открытку от ветеринарной клиники со словами соболезнования по поводу смерти его котика Брюса. Однако в этом и заключался неожиданный поворот событий.

Мужчина говорит, что его кот Брюс был живым и не был пораженным от "слов скорби". Владелец разместил видео с открыткой и реакцией пушистого в своем TikTok.

Ролик стал вирусным — набрал более 270 тыс. просмотров. На кадрах можно увидеть, как мужчина держит в руках открытку от ветеринарной клиники с подписью: "Мы скорбим вместе с вами". Все сотрудники собственноручно оставили слова поддержки в связи со "смертью" Брюса.

"Я был тронут, пока не понял, что Брюс, оказывается, чувствует себя прекрасно", — в шутку написал он в подписи.

Далее на записи видно открытку от клиники Vets Now, украшенную сердечками и подписями ветеринаров. Далее в видео хозяин переводит камеру на самого виновника "трагедии".

В этот момент черный кот спокойно сидит на своей когтеточке и смотрит с выражением "серьезно, люди?". Когда мужчина спрашивает: "Брюс, ты мертв?", животное лишь лениво косится на него, как будто обижено, что ему испортили сон.

Журналисты Newsweek сообщают, что клиника Vets Now отказалась комментировать ситуацию. Сам хозяин предположил, что путаница могла произойти из-за деактивации страхового полиса кота или ошибки в базе данных микрочипа.

Несмотря на курьез, многие владельцы животных поддержали идею подобных открыток. По словам ветеринарной службы Pet Loss At Home, персональные сообщения помогают людям пережить потерю любимца — это способ показать, что о них помнят и сочувствуют.

Реакция соцсетей

Пользователи Интернета сразу выразили восторг от курьезной сцены. Больше всего одобрения получили следующие реплики: Видео набрало более 280 тысяч просмотров и сотни шутливых комментариев.

"Он просто смертельно устал, оставьте его в покое";

"Вы уверены, что это настоящий Брюс, а не его двойник?";

"Может, ветеринары имели в виду одну из его девяти жизней. Осталось восемь!";

"Его план по поездке в клинику был раскрыт".

Ранее Фокус рассказывал о том, как черный кот обиделся на хозяйку. Жительница США уехала на неделю из дома и попросила соседку посмотреть за котом Плутоном, который за время отсутствия хозяйки пушистый успел обидеться на владелицу, а его реакция ее подруге стала вирусной.

Впоследствии стало известно, что кот-альпинист пытался преодолеть подоконник. Увиденное рассмешило не только хозяина пушистого, но и сделало животное звездой Интернета.