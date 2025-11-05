Ветеринари сповістили чоловіка про "смерть" його кота: реакція того стала вірусною (фото)

Мешканець Великої Британії був зворушений, коли знайшов листівку від ветеринарної клініки зі словами співчуття щодо смерті його котика Брюса. Однак в цьому й полягав неочікуваний поворот подій.

Чоловік говорить, що його кіт Брюс був живим і не був враженим від "слів скорботи". Власник розмістив відео з листівкою та реакцією пухнастого в своєму TikTok.

Ролик став вірусним — набрав понад 270 тис. переглядів. На кадрах можна побачити, як чоловік тримає в руках листівку від ветеринарної клініки з підписом: "Ми сумуємо разом із вами". Усі співробітники власноруч залишили слова підтримки у зв’язку зі "смертю" Брюса.

"Я був зворушений, поки не зрозумів, що Брюс, виявляється, почувається чудово", — жартома написав він у підписі.

Далі на записі видно листівку від клініки Vets Now, прикрашену сердечками та підписами ветеринарів. Далі у відео господар переводить камеру на самого винуватця "трагедії".

В цей момент чорний кіт спокійно сидить на своїй когтеточці й дивиться з виразом "серйозно, люди?". Коли чоловік запитує: "Брюсе, ти мертвий?", тварина лише ліниво коситься на нього, наче ображено, що йому зіпсували сон.

Журналісти Newsweek повідомляють, що клініка Vets Now відмовилася коментувати ситуацію. Сам господар припустив, що плутанина могла статися через деактивацію страхового поліса кота або помилку в базі даних мікрочипа.

Попри курйоз, багато власників тварин підтримали ідею подібних листівок. За словами ветеринарної служби Pet Loss At Home, персональні повідомлення допомагають людям пережити втрату улюбленця — це спосіб показати, що про них пам’ятають і співчувають.

Реакція соцмереж

Користувачі Інтернету одразу висловили захоплення від курйозної сцени. Найбільше схвалення отримали такі репліки: Відео набрало понад 280 тисяч переглядів і сотні жартівливих коментарів.

"Він просто смертельно втомився, дайте йому спокій";

"Ви впевнені, що це справжній Брюс, а не його двійник?";

"Може, ветеринари мали на увазі одну з його дев’яти життів. Залишилось вісім!";

"Його план йди до клініки викрили".

Раніше Фокус розповідав про те, як чорний кіт образився на господиню. Мешканка США поїхала на тиждень з дому та попросила сусідку подивитися за котом Плутоном, який за час відсутності господині пухнастий встиг образитися на власницю, а його реакція її подрузі стала вірусною.

Згодом стало відомо, що кіт-альпініст намагався подолати підвіконник. Побачене розсмішило не тільки господаря пухнастого, але й зробило тварину зіркою Інтернету.