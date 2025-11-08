Настоящее чудо природы: мужчина показал свой полет над самым высоким водопадом мира (видео)
Учитель начальной школы Алан Чунг, который живет в Венесуэле с 2019 года, решил осуществить полет мечты и увидеть самый большой водопад мира. Мужчина снял потрясающие кадры полета над чудом природы, которое поразило интернет-юзеров.
42-летний мужчина отправился в вертолетное путешествие, чтобы увидеть легендарный водопад с высоты птичьего полета. Результаты путешествия учитель выложил в TikTok.
Видео учителя начальных классов стало вирусным — набрало более 7 млн просмотров. На видео видно, как вертолет пролетает мимо скалы, а из кабины открывается потрясающий вид: бесконечный зеленый океан джунглей, из которого вырастает каменная стена, с которой спадает белая лента воды.
"Это было невероятно. Увидеть водопад Анхель с вертолета — это привилегия, которую имеют единицы в мире. Особенно учитывая репутацию Венесуэлы как опасной для путешествий страны", — рассказал мистер Чанг изданию What's The Jam.
Журналисты напоминают, что водопад Анхель, расположенный в венесуэльском Национальном парке Канайма, имеет высоту 979 метров. Его воды падают со скалы почти километр вниз, разбиваясь на облака тумана, которые подсвечиваются солнцем.
Реакция соцсетей
Пользователи сравнивали кадры полета с голливудскими фильмами. Больше всего одобрения получили следующие реплики:
- "Это будто сцена из Парк Юрского периода";
- "Невероятно и одновременно ужасно красиво!";
- "Если это выглядит гигантским даже через камеру, то в реальности это просто за пределами воображения".
- "Мир прекрасен, но Анхель — это нечто совершенно другое. Это магия".
