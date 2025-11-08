Настоящее чудо природы: мужчина показал свой полет над самым высоким водопадом мира (видео)

Учитель начальной школы Алан Чунг, который живет в Венесуэле с 2019 года, решил осуществить полет мечты и увидеть самый большой водопад мира. Мужчина снял потрясающие кадры полета над чудом природы, которое поразило интернет-юзеров.

42-летний мужчина отправился в вертолетное путешествие, чтобы увидеть легендарный водопад с высоты птичьего полета. Результаты путешествия учитель выложил в TikTok.

Видео учителя начальных классов стало вирусным — набрало более 7 млн просмотров. На видео видно, как вертолет пролетает мимо скалы, а из кабины открывается потрясающий вид: бесконечный зеленый океан джунглей, из которого вырастает каменная стена, с которой спадает белая лента воды.

"Это было невероятно. Увидеть водопад Анхель с вертолета — это привилегия, которую имеют единицы в мире. Особенно учитывая репутацию Венесуэлы как опасной для путешествий страны", — рассказал мистер Чанг изданию What's The Jam.

Журналисты напоминают, что водопад Анхель, расположенный в венесуэльском Национальном парке Канайма, имеет высоту 979 метров. Его воды падают со скалы почти километр вниз, разбиваясь на облака тумана, которые подсвечиваются солнцем.

Реакция соцсетей

Пользователи сравнивали кадры полета с голливудскими фильмами. Больше всего одобрения получили следующие реплики:

"Это будто сцена из Парк Юрского периода";

"Невероятно и одновременно ужасно красиво!";

"Если это выглядит гигантским даже через камеру, то в реальности это просто за пределами воображения".

"Мир прекрасен, но Анхель — это нечто совершенно другое. Это магия".

Ранее Фокус рассказывал, как мужчине удалось выжить под водопадом. 46-летний альпинист Райан Уордвелл из Калифорнии, США, провел два дня, застряв за водопадом. Там он провел два дня, ожидая помощи.

Впоследствии стало известно о еще большем водопаде мира, который значительно больше Анхеля. Еще более интересно то, что этот гигантский поток воды не так уж и просто разглядеть.