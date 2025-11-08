Справжнє диво природи: чоловік показав свій політ над найвищим водоспадом світу (відео)

Вчитель початкової школи Алан Чунг, який мешкає у Венесуелі з 2019 року, вирішив здійснити політ мрії та побачити найбільший водоспад світу. Чоловік зняв приголомшливі кадри польоту над дивом природи, яке вразило інтернет-юзерів.

42-річний чоловік вирушив у вертолітну подорож, щоб побачити легендарний водоспад з висоти пташиного польоту. Результати подорожі вчитель виклав у TikTok.

Відео вчителя початкових класів стало вірусним — набрало понад 7 млн переглядів. На відео видно, як вертоліт пролітає повз скелю, а з кабіни відкривається приголомшливий краєвид: нескінченний зелений океан джунглів, із якого виростає кам’яна стіна, з якої спадає біла стрічка води.

"Це було неймовірно. Побачити водоспад Анхель з гелікоптера — це привілей, який мають одиниці у світі. Особливо з огляду на репутацію Венесуели як небезпечної для подорожей країни", — розповів містер Чанг виданню What’s The Jam.

Журналісти нагадують, що водоспад Анхель, розташований у венесуельському Національному парку Канайма, має висоту 979 метрів. Його води падають зі скелі майже кілометр униз, розбиваючись на хмари туману, які підсвічуються сонцем.

Реакція соцмереж

Користувачі порівнювали кадри польоту з голлівудськими фільмами. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Це ніби сцена з Парк Юрського періоду";

"Неймовірно і водночас жахливо красиво!";

"Якщо це виглядає гігантським навіть через камеру, то в реальності це просто поза межами уяви".

"Світ прекрасний, але Анхель — це щось зовсім інше. Це магія".

