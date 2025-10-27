Де прихований найбільший водоспад у світі: потік заввишки 3,5 км неможливо побачити

Дослідники розповіли про найбільший водоспад у світі, порівняно з яким водоспад Анхель здається зовсім крихітним. Ще більш цікаво те, що цей гігантський потік води не так вже й просто розгледіти.

Найвищий водоспад у світі називається Данською протокою і розташований між Гренландією та Ісландією. Тут вода падає з Гренландського моря в море Ірмінгера з висоти понад 3 кілометри, що більш ніж утричі перевищує висоту знаменитого водоспаду Анхель у Венесуелі, пише IFLScience.

Водоспад також неймовірно широкий, простягаючись на 160 кілометрів, і обрушує близько 5 мільйонів кубічних метрів води щосекунди. Для порівняння, це майже 2000 Ніагарських водоспадів у піковий період.

Ще цікавішим є те, що найвищий водоспад у світі неможливо розгледіти з суходолу або висоти пташиного польоту, попри його величезні розміри. Це пов'язано з тим, що найвищий водоспад на Землі насправді знаходиться під товщею води.

Водоспад було виявлено 1989 року, проте вчені досі не знають, як саме утворюється. Як вода насправді може "падати" під водою?

За даними Національної служби океанології, розгадка криється в температурі води. Холодна вода щільніша за теплу, тому, коли морозна вода, що тече на південь із Північних морів, зустрічається з м'якшою водою моря Ірмінгера, вона тоне. Холодніша і щільніша вода витісняється під теплу, перетікаючи через колосальний провал на морському дні, утворюючи справжній водоспад.

На жаль, глобальне потепління не йде на користь підводним водоспадам. У міру того як зміна клімату продовжує наростати, океани стають теплішими, збільшується приплив прісної води та скорочується утворення морського льоду. Це зі свого боку призводить до скорочення обсягу холодної й щільної води, що стікає вниз.

За словами професора Анни Санчес-Відаль, яка очолює експедицію з дослідження порогу в Данській протоці, гарним прикладом слугує узбережжя Каталонії, де скорочення кількості трамонтанних днів узимку в Ліонській затоці та на північ від узбережжя Каталонії призводить до ослаблення цього океанографічного процесу. З іншого боку, цей процес відіграє вирішальну роль у регулюванні клімату і має великий вплив на глибинні екосистеми.

