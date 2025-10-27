Где скрыт самый большой водопад в мире: поток высотой 3,5 км невозможно увидеть

Исследователи рассказали о самом большом водопаде в мире, в сравнении с которым водопад Анхель кажется совсем крохотным. Еще более любопытно то, что этот гигантский поток воды не так уж просто разглядеть.

Самый высокий водопад в мире называется Датским проливом и находится между Гренландией и Исландией. Здесь вода падает из Гренландского моря в море Ирмингера с высоты более 3 километров, что более чем в три раза превышает высоту знаменитого водопада Анхель в Венесуэле, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Водопад также невероятно широкий, простираясь на 160 километров, и обрушивает около 5 миллионов кубических метров воды каждую секунду. Для сравнения, это почти 2000 Ниагарских водопадов в пиковый период.

Відео дня

Еще более любопытно то, что самый высокий водопад в мире невозможно рассмотреть с суши или высоты птичьего полета, несмотря на его огромные размеры. Это связано с тем, что самый высокий водопад на Земле на самом деле находится под толщей воды.

Водопад был обнаружен в 1989 году, однако ученые до сих пор не знают, как именно образуется. Как вода на самом деле может "падать" под водой?

По данным Национальной службы океанологии, разгадка кроется в температуре воды. Холодная вода плотнее теплой, поэтому, когда морозная вода, текущая на юг из Северных морей, встречается с более мягкой водой моря Ирмингера, она тонет. Более холодная и плотная вода вытесняется под теплую, перетекая через колоссальный провал на морском дне, образуя настоящий водопад.

К сожалению, глобальное потепление не идет на пользу подводным водопадам. По мере того как изменение климата продолжает нарастать, океаны становятся теплее, увеличивается приток пресной воды и сокращается образование морского льда. Это в свою очередь приводит к сокращению объема холодной и плотной воды, стекающей вниз.

По словам профессора Анны Санчес-Видаль, возглавляющей экспедицию по исследованию порога в Датском проливе, хорошим примером служит побережье Каталонии, где сокращение количества трамонтанных дней зимой в Лионском заливе и к северу от побережья Каталонии приводит к ослаблению этого океанографического процесса. С другой стороны, этот процесс играет решающую роль в регулировании климата и оказывает большое влияние на глубинные экосистемы.

Напомним, ранее мы писали о том, что Земля создала собственный "вечный огонь": спрятан за водопадом Вечного Пламени.

Ранее Фокус писал о том, что самый большой и старый рукотворный водопад в мире создали не для красоты.