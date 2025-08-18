Під водоспадом знайшли чоловіка: як йому вдалося там вижити (фото)

46-річний альпініст Райан Вордвелл з Каліфорнії, США, провів два дні, застрягши за водоспадом. Потік води збив його з траєкторії під час спуску по скелі. Таким чином чоловік опинився у смертельній пастці.

Інцидент стався ще 10 серпня, коли турист спускався біля річки Керн. Потужна течія водоспаду збила його з маршруту. Про цей випадок пише американське видання New York Post.

За словами представників офісу шерифа округу Туларе, досвідчений скелелаз потрапив у відкритий простір за водоспадом через "екстремальну гідравліку" каскаду. "Це приголомшлива історія виживання", — прокоментували рятувальники.

Дводенна боротьба за життя

Друзі Вордвелла покинули місце до початку спуску, побачивши силу потоку. Вони залишили записку на автомобілі з проханням повідомити про зникнення, якщо машина залишиться на місці до 11 серпня.

Альпініста виявили за допомогою дрона Фото: NYC Sheriff

"Він був повністю промок після падіння і намагався самостійно вибратися з-за водоспаду, але нічого не міг зробити, щоб прорватися. Там не було способу зігрітися чи висохнути. Це мало бути жахливо", — розповів про становище альпініста капітан Кевін Кеммерлінг.

Рятувальна операція

Правоохоронці виявили автомобіль Вордвелла наступного дня та розгорнули широкомасштабну пошукову операцію. Рятувальники використовували для пошуків найсучасніше обладнання.

"Ми залучили всі доступні засоби — від інфрачервоної технології до гелікоптерів", — кажуть в офісі шерифа.

Врешті-решт 12 серпня альпініста виявили за допомогою дрона — він був у свідомості, але виснажений після двох днів виснажливої боротьби за життя.

Рятувальна операція Фото: NYC Sheriff

"Його підняли гелікоптером, який завис над густою рослинністю та нерівними порогами, після чого доставили на суходіл з незначними травмами", — передають рятувальники.

Сам Вордвелл зізнався, що був приголомшений інцидентом, оскільки раніше неодноразово проходив через цей водоспад. "Що зі мною сталося? Це не має сенсу", — сказав він.

