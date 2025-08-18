Под водопадом нашли мужчину: как ему удалось там выжить (фото)

46-летний альпинист Райан Уордвелл из Калифорнии, США, провел два дня, застряв за водопадом. Поток воды сбил его с траектории во время спуска по скале. Таким образом мужчина оказался в смертельной ловушке.

Инцидент произошел еще 10 августа, когда турист спускался возле реки Керн. Мощное течение водопада сбило его с маршрута. Об этом случае пишет американское издание New York Post.

По словам представителей офиса шерифа округа Туларе, опытный скалолаз попал в открытое пространство за водопадом из-за "экстремальной гидравлики" каскада. "Это потрясающая история выживания", — прокомментировали спасатели.

Двухдневная борьба за жизнь

Друзья Вордвелла покинули место до начала спуска, увидев силу потока. Они оставили записку на автомобиле с просьбой сообщить об исчезновении, если машина останется на месте до 11 августа.

Альпиниста обнаружили с помощью дрона Фото: NYC Sheriff

"Он был полностью промок после падения и пытался самостоятельно выбраться из-за водопада, но ничего не мог сделать, чтобы прорваться. Там не было способа согреться или высохнуть. Это должно было быть ужасно", — рассказал о положении альпиниста капитан Кевин Кеммерлинг.

Спасательная операция

Правоохранители обнаружили автомобиль Вордвелла на следующий день и развернули широкомасштабную поисковую операцию. Спасатели использовали для поисков самое современное оборудование.

"Мы привлекли все доступные средства — от инфракрасной технологии до вертолетов", — говорят в офисе шерифа.

В конце концов 12 августа альпиниста обнаружили с помощью дрона — он был в сознании, но истощен после двух дней изнурительной борьбы за жизнь.

Спасательная операция Фото: NYC Sheriff

"Его подняли вертолетом, который завис над густой растительностью и неровными порогами, после чего доставили на сушу с незначительными травмами", — передают спасатели.

Сам Уордвелл признался, что был ошеломлен инцидентом, поскольку ранее неоднократно проходил через этот водопад. "Что со мной произошло? Это не имеет смысла", — сказал он.

