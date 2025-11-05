Пассажиры ошибаются годами: эксперты назвали часть самолета, в которой хуже всего лететь

Большинство путешественников хотя бы раз сталкивались с неудачным перелетом — тесные кресла, шумные соседи, запахи из кухни или бесконечные очереди к туалету. Чтобы понять, как избежать подобных неудобств, специалисты по авиапутешествиям рассказали, какие места в салоне стоит обходить стороной.

Ответ экспертов оказался практически одинаковым: задние ряды самолета являются худшим выбором для пассажиров, ценящих комфорт. Со специалистами поговорил журналист британского издания Express.

По словам Николаса Смита, директора по цифровым технологиям компании Thomas Cook, пассажирам, особенно чувствительным к турбулентности, стоит избегать мест в хвосте самолета.

"Места в самом конце салона, как правило, менее привлекательны. Они находятся рядом с камбузом и туалетами, обслуживание в этой зоне проходит медленнее, выбор блюд ограничен, и это место, где турбулентность ощущается сильнее всего", — сказал он.

Эксперт также советует бронировать места заранее, даже если это требует доплаты: хорошее кресло способно превратить утомительный перелет в более приятное путешествие.

Что говорят другие специалисты

Мнение Смита разделяет Иззи Николс, эксперт по путешествиям и основательница блога The Gap Decaders. Она отмечает, что задняя часть салона почти всегда шумнее.

"Там ближе двигатели, постоянно работает кухня, и вы окажетесь среди последних, кто заходит и выходит из самолета", — отметила она.

По ее словам, передняя часть салона подходит для тех, кто хочет спокойно отдохнуть в полете. Здесь меньше движения, тише, а выход после приземления занимает меньше времени.

Джейкоб Уэддерберн-Дэй, генеральный директор и соучредитель компании Stasher, добавляет, что задние ряды неудобны и с точки зрения багажа.

"Старайтесь не сидеть рядом с камбузами и туалетами — экипаж часто оставляет там свои вещи, из-за чего полки над сиденьями быстро заполняются", — говорит он.

Еще один эксперт, Андреа Платания из компании Transfeero, подтверждает, что самый последний ряд — худшее место в самолете.

"Там ограничен наклон спинки, рядом туалеты, а уровень шума заметно выше. Лучше выбирать середину или переднюю часть салона, если вы путешествуете не группой", — согласился он с коллегами.

Где сидеть, чтобы не чувствовать турбулентность

Если вас укачивает или вы хотите, чтобы полет прошел как можно спокойнее, эксперты советуют выбирать места возле крыльев, именно там находится центр тяжести самолета, и тряска ощущается слабее.

Тем, кто ценит свободу движений, подойдут места у прохода, где можно легко встать и размяться, не беспокоя соседей.

