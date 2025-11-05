Пасажири помиляються роками: експерти назвали частину літака, в якій найгірше летіти

Більшість мандрівників хоча б раз стикалися з невдалим перельотом — тісні крісла, галасливі сусіди, запахи з кухні або нескінченні черги до туалету. Щоб зрозуміти, як уникнути подібних незручностей, фахівці з авіаподорожей розповіли, які місця в салоні варто обходити стороною.

Відповідь експертів виявилася практично однаковою: задні ряди літака є найгіршим вибором для пасажирів, які цінують комфорт. З фахівцями поговорив журналіст британського видання Express.

За словами Ніколаса Сміта, директора з цифрових технологій компанії Thomas Cook, пасажирам, особливо чутливим до турбулентності, варто уникати місць у хвості літака.

"Місця в самому кінці салону, як правило, менш привабливі. Вони розташовані поруч із камбузом і туалетами, обслуговування в цій зоні проходить повільніше, вибір страв обмежений, і це місце, де турбулентність відчувається найсильніше", — сказав він.

Експерт також радить бронювати місця заздалегідь, навіть якщо це вимагає доплати: гарне крісло здатне перетворити виснажливий переліт на більш приємну подорож.

Що кажуть інші фахівці

Думку Сміта поділяє Іззі Ніколс, експертка з подорожей і засновниця блогу The Gap Decaders. Вона зазначає, що задня частина салону майже завжди гучніша.

"Там ближче двигуни, постійно працює кухня, і ви опинитеся серед останніх, хто заходить і виходить із літака", — зазначила вона.

За її словами, передня частина салону підходить для тих, хто хоче спокійно відпочити в польоті. Тут менше руху, тихіше, а вихід після приземлення займає менше часу.

Джейкоб Веддерберн-Дей, генеральний директор і співзасновник компанії Stasher, додає, що задні ряди незручні й з погляду багажу.

"Намагайтеся не сидіти поруч із камбузами та туалетами — екіпаж часто залишає там свої речі, через що полиці над сидіннями швидко заповнюються", — каже він.

Ще один експерт, Андреа Платанія з компанії Transfeero, підтверджує, що найостанніший ряд — найгірше місце в літаку.

"Там обмежений нахил спинки, поруч туалети, а рівень шуму помітно вищий. Краще обирати середину або передню частину салону, якщо ви подорожуєте не групою", — погодився він із колегами.

Де сидіти, щоб не відчувати турбулентність

Якщо вас заколисує або ви хочете, щоб політ пройшов якомога спокійніше, експерти радять обирати місця біля крил, саме там розташований центр ваги літака, і тряска відчувається слабкіше.

Тим, хто цінує свободу рухів, підійдуть місця біля проходу, де можна легко встати і розім'ятися, не турбуючи сусідів.

