Держали на скорости 120 км/ч: пара спасла девочку на американских горках (видео)

Во время катания на американских горках в парке развлечений Worlds of Fun в Канзас-Сити (США) произошел инцидент, который мог закончиться трагедией, если бы не мгновенная реакция супругов Криса и Кэсси Эвинс.

11 октября пара решила прокатиться на горках "Мамба", развивающих скорость до 120 км/ч. На первом подъеме они услышали позади себя крик девочки. Об этом пишет Daily Star.

Сначала Крис подумал, что она просто испугалась, но все изменилось, когда ребенок закричал: "У меня расстегнулся ремень безопасности!".

Не теряя ни секунды, супруги бросились на помощь. Крис просунул руку под перекладину и схватил девочку за запястье, в то время как Кэсси прижала ее ноги, чтобы та не вылетела из сиденья. Благодаря опыту, ведь они катаются на этих горках регулярно, пара смогла предугадать все повороты и неровности трассы, удерживая ребенка на протяжении всей поездки.

Відео дня

Крис просунул руку под перекладину и схватил девочку за запястье, в то время как Кэсси прижала ее ноги Фото: KCTV

"Каждый раз, когда вагон поднимался на новый холм, я понимал, что она может вылететь. Тогда я прижимал ее всем телом, чтобы она не соскользнула", — вспоминает мужчина.

Когда вагон остановился, девочка была цела и невредима. На снимках с камеры аттракциона видно, как Эвинсы удерживают ее, пока та кричит в ужасе. После остановки поездки сотрудники парка немедленно закрыли аттракцион и провели полную проверку.

Представители Worlds of Fun сообщили, что горки были тщательно осмотрены, а конструкция была доработана по рекомендациям пожарной службы. После этого аттракцион вновь открылся для посетителей.

Издание отмечает, что Крис и Кэсси Эвинс, по сути, спасли жизнь ребенку и теперь пользователи сети называют их героями.

