Тримали на швидкості 120 км/год: пара врятувала дівчинку на американських гірках (відео)

Під час катання на американських гірках у парку розваг Worlds of Fun в Канзас-Сіті (США) стався інцидент, який міг закінчитися трагедією, якби не миттєва реакція подружжя Кріса і Кессі Евінс.

11 жовтня пара вирішила покататися на гірках "Мамба", що розвивають швидкість до 120 км/год. На першому підйомі вони почули позаду себе крик дівчинки. Про це пише Daily Star.

Спочатку Кріс подумав, що вона просто злякалася, але все змінилося, коли дитина закричала: "У мене розстебнувся ремінь безпеки!".

Не гаючи ні секунди, подружжя кинулося на допомогу. Кріс просунув руку під поперечину і схопив дівчинку за зап'ястя, в той час як Кессі притиснула її ноги, щоб та не вилетіла з сидіння. Завдяки досвіду, адже вони катаються на цих гірках регулярно, пара змогла вгадати всі повороти і нерівності траси, утримуючи дитину протягом усієї поїздки.

"Щоразу, коли вагон піднімався на новий пагорб, я розумів, що вона може вилетіти. Тоді я притискав її всім тілом, щоб вона не зіслизнула", — згадує чоловік.

Коли вагон зупинився, дівчинка була ціла і неушкоджена. На знімках з камери атракціону видно, як Евінси утримують її, поки та кричить від жаху. Після зупинки поїздки співробітники парку негайно закрили атракціон і провели повну перевірку.

Представники Worlds of Fun повідомили, що гірки було ретельно оглянуто, а конструкцію доопрацьовано за рекомендаціями пожежної служби. Після цього атракціон знову відкрився для відвідувачів.

Видання зазначає, що Кріс і Кессі Евінс, по суті, врятували життя дитині й тепер користувачі мережі називають їх героями.

