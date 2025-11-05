Блогеры услышали "жуткое рычание" в заброшенном ТЦ: найденный источник звука их шокировал (видео)

Группа городских исследователей из США решила исследовать заброшенный Metrocenter Mall в Джексоне (штат Миссисипи, США). Уже на выходе один из членов команды услышал странный звук, похожий на громкое рычание, что перепугало блогеров.

Они решили проверить откуда доносился этот звук, а у верхушки эскалатора нашли живую собаку в заброшенном торговом центре. Об этом говорится в ролике команды LordExplores в Youtube.

Ребята из этой группы являются известными сталкерами и исследователями заброшенных локаций на всей территории США. На этот раз команда отправилась исследовать заброшенный Metrocenter Mall в Джексоне (штат Миссисипи), который окончательно закрылся в 2022 году.

На видео, опубликованном на YouTube, видно, как они блуждают по пустым коридорам бывшего гиганта розничной торговли. Они проходят мимо остатков магазинов Foot Locker, Waldenbooks, старой охраны и заброшенного фудкорта.

А на выходе один из членов команды услышал странный звук, доносившийся с верхушки эскалатора. Сначала показалось, что это просто гул металла, но подойдя и присмотревшись, они были шокированы находкой.

Под тяжелым слоем металла экскаватора, они нашли истощенную собаку. Вероятно, четвероногий застрял внутри механизма и не смог выбраться, поэтому просил о помощи, услышав людей на территории ТЦ.

"Мы не могли просто уйти. Она выглядела напуганной и очень худой", — написали они впоследствии в своем Reddit.

Исследователи дали животному воду и несколько орехов, после чего аккуратно вытащили его с эскалатора. Уставшая и грязная маленькая терьерка спокойно идет за ними к выходу, словно понимая, что ее спасают. После спасения команда доставила ее в местный приют. Там выяснилось, что чипа у собаки нет, поэтому найти бывшего владельца невозможно.

"Мы назвали ее Метро. Она провела с нами еще неделю по дороге в Иллинойс и теперь живет у моей девушки. Набрала вес, стала веселой и чрезвычайно ласковой", — рассказали исследователи.

Реакция сети

В комментариях зрители благодарят ребят за доброту и спасение животного. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Вы спасли ей жизнь!";

"Я плачу. Как хорошо, что она попала именно к вам";

"Главное, чтобы вы не перекормили животное, потому что это могло вызвать смертельный синдром повторного кормления";

"Я люблю такие истории, когда кто-то спасает животное или человека в беде. Это показывает, что мы еще не сгнили изнутри и имеем достоинство прийти на помощь".

