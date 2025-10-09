Школьники на Киевщине спасли бобра, которого едва не поймали браконьеры (фото, видео)

Школьники нашли молодого бобра на небольшом озере в силах, которые расставили браконьеры. Дети обратились за помощью взрослых, и волонтеры забрали животное в ветеринарную клинику.

Бобра спасали в Фастове Киевской области, сообщают 9 октября волонтеры киевской организации Kyiv Animal Rescue Group. По их словам, школьники наткнулись на животное в беде, когда пришли к водоему порыбачить.

"Ловушки взрослые "охотники" поставили прямо на входе в его нору — подло и безжалостно", — рассказали волонтеры.

По их словам, молодой бобер родился только в этом году. Браконьеры поставили силки на пути от его норы к озеру. Животное настолько сильно запуталось в ловушке, что не имело шансов спастись самостоятельно. Волонтеры привезли бобра к ветеринарам вместе с петлями, чтобы врачи сняли силки, не навредив грызуну.

"Шанс на жизнь ему подарили дети. Они не прошли мимо, не испугались и не сдались, пока не нашли помощь — аж в Киеве", — отметили в волонтерской организации.

После госпитализации и оказания первой помощи бобра отправили восстанавливаться в Wild Animals Rescue Center, который спасает диких животных, пострадавших от деятельности людей.

