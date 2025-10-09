Школярі на Київщині врятували бобра, якого ледь не вполювали браконьєри (фото, відео)

Школярі знайшли молодого бобра на невеликому озері у сильцях, які розставили браконьєри. Діти звернулися по допомогу дорослих, і волонтери забрали тварину до ветеринарної клініки.

Бобра рятували у Фастові Київської області, повідомляють 9 жовтня волонтери київської організації Kyiv Animal Rescue Group. За їхніми словами, школярі натрапили на тварину в біді, коли прийшли до водойми порибалити.

"Пастки дорослі "мисливці" поставили просто на вході до його нори — підло й безжально", — розповіли волонтери.

За їхніми словами, молодий бобер народився лише цього року. Браконьєри поставили сильця на шляху від його нори до озерця. Тварина настільки сильно заплуталась у пастці, що не мала шансів врятуватися самостійно. Волонтери привезли бобра до ветеринарів разом із петлями, щоб лікарі зняли сильці, не зашкодивши гризуну.

"Шанс на життя йому подарували діти. Вони не пройшли повз, не злякалися й не здалися, поки не знайшли допомогу — аж у Києві", — зазначили у волонтерській організації.

Після шпиталізації та надання першої допомоги бобра відправили відновлюватися до Wild Animals Rescue Center, який рятує диких тварин, що постраждали від діяльності людей.

