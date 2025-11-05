Блогери почули "моторошне гарчання" в покинутому ТЦ: знайдене джерело звуку їх шокувало (відео)

Група міських дослідників з США вирішила дослідити покинутий Metrocenter Mall у Джексоні (штат Міссісіпі, США). Вже на виході один із членів команди почув дивний звук, схожий на гучне гарчання, що перелякало блогерів.

Вони вирішили перевірити звідки долинав цей звук, а біля верхівки ескалатора знайшли живу собаку в закинутому торговому центрі. Про це йдеться в ролику команди LordExplores в Youtube.

Хлопці та дівчата з цієї групи є відомими сталкерами та дослідниками закинутих локацій на всій території США. Цього разу команда вирушила досліджувати покинутий Metrocenter Mall у Джексоні (штат Міссісіпі), який остаточно закрився у 2022 році.

На відео, опублікованому на YouTube, видно, як вони блукають порожніми коридорами колишнього гіганта роздрібної торгівлі. Вони проходять повз залишки магазинів Foot Locker, Waldenbooks, стару охорону та занедбаний фудкорт.

А на виході один із членів команди почув дивний звук, що долинав із верхівки ескалатора. Спочатку здалося, що то просто гул металу, але підійшовши та придивившись, вони були шоковані від знахідки.

Під важким шаром металу екскаватора, вони знайшли виснаженого собаку. Ймовірно, чотирилапий застряг у всередині механізму та не зміг вибратися, тому просив про допомогу, почувши людей на території ТЦ.

"Ми не могли просто піти. Вона виглядала наляканою й дуже худою", — написали вони згодом у своєму Reddit.

Дослідники дали тварині воду та кілька горіхів, після чого акуратно витягли її з ескалатора. Втомлена та брудна маленька тер’єрка спокійно йде за ними до виходу, немов розуміючи, що її рятують. Після порятунку команда доправила її до місцевого притулку. Там з’ясувалося, що чіпа в собаки немає, тож знайти колишнього власника неможливо.

"Ми назвали її Метро. Вона провела з нами ще тиждень дорогою до Іллінойсу й тепер живе у моєї дівчини. Набрала вагу, стала веселою й надзвичайно лагідною", — розповіли дослідники.

Реакція мережі

В коментарях глядачі дякують хлопцям і дівчатам за доброту та порятунок тварини. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Ви врятували їй життя!";

"Я плачу. Як добре, що вона потрапила саме до вас";

"Головне, щоби ви не перегодували тварину, бо це могло спричинити смертельний синдром повторного годування";

"Я люблю такі історії, коли хтось рятує тварину чи людину в біді. Це показує, що ми ще не згнили зсередини та маємо гідність прийти на допомогу".

