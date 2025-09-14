Унікальна операція: рятувальники звільнили кита, який заплутався в рибальських снастях (відео)

Незважаючи на бурхливе море і сильний вітер, звільнити горбатого кита, який заплутався в рибальських снастях біля берегів Австралії, вдалося всього за годину.

Рятувальна команда Sea World Foundation виїхала на місце події після отримання повідомлення про кита біля берегів Нового Південного Уельсу, який зазнав лиха, пише New York Post.

На відео помітно, як товста мотузка із залишками волосіні туго обмоталася навколо хвоста ссавця, обмежуючи його здатність рухатися.

Незважаючи на штормовий вітер і великі хвилі, команда рятувальників стверджує, що їм вдалося "розплутати" кита всього за годину і звільнений "бранець" зміг поплисти самостійно. Рятувальники зазначили, що це була одна з найскладніших операцій сезону.

Інцидент, як зазначається, стався в розпал щорічної міграції горбатих китів, коли вони прямують на північ до місць розмноження в більш теплих водах, а потім повертаються на південь, до багатих поживними речовинами морів біля берегів Антарктиди.

Горбаті кити є видами, які найчастіше трапляються біля берегів Нового Південного Уельсу, і пік спостережень за ними зазвичай припадає на період кінця зими-початку весни, коли найбільша кількість ссавців пропливає повз берегову лінію.

Міста Нового Південного Уельсу, такі як Байрон-Бей, Порт-Стівенс і Еден, вважаються найкращими місцями для спостереження за китами, приваблюючи туристів не тільки з Австралії, а й з усього світу.

Раніше популяцію горбатих китів в австралійських водах ледь не знищив комерційний китобійний промисел, проте її вдалося відновити. Водночас заплутування в рибальських сітках і зіткнення із суднами, як і раніше, становлять значну небезпеку для морських тварин. За оцінками Міжнародної китобійної комісії, щорічно в усьому світі через заплутування в рибальських снастях та інших видах діяльності, пов'язаних із рибальством, гине близько 300 000 китів і дельфінів.

