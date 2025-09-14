Уникальная операция: спасатели освободили кита, запутавшегося в рыболовных снастях (видео)

Несмотря на бурное море и сильный ветер, освободить горбатого кита, запутавшегося в рыболовных снастях у берегов Австралии, удалось всего за час.

Related video

Спасательная команда Sea World Foundation выехала на место происшествия после получения сообщения о терпящем бедствие ките у берегов Нового Южного Уэльса, пишет New York Post.

На видео заметно, как толстая веревка с остатками лески туго обмоталась вокруг хвоста млекопитающего, ограничивая его способность двигаться.

Несмотря на штормовой ветер и большие волны, команда спасателей утверждает, что им удалось "распутать" кита всего за час и освобожденный "пленник" смог уплыть самостоятельно. Спасатели отметили, что это была одна из самых сложных операций сезона.

Инцидент, как отмечается, произошел в разгар ежегодной миграции горбатых китов, когда они направляются на север к местам размножения в более теплых водах, а затем возвращаются на юг, к богатым питательными веществами морям у берегов Антарктиды.

Горбатые киты являются наиболее часто встречающимися видами у берегов Нового Южного Уэльса и пик наблюдений за ними, как правило, приходится на период конца зимы-начала весны, когда наибольшее количество млекопитающих проплывает мимо береговой линии.

Города Нового Южного Уэльса, такие как Байрон-Бей, Порт-Стивенс и Эден, считаются лучшими местами для наблюдения за китами, привлекая туристов не только из Австралии, но и со всего мира.

Ранее популяцию горбатых китов в австралийских водах чуть не уничтожил коммерческий китобойный промысел, однако ее удалось восстановить. В то же время запутывание в рыболовных сетках и столкновения с судами по-прежнему представляют значительную опасность для морских животных. По оценкам Международной китобойной комиссии, ежегодно по всему миру из-за запутывания в рыболовных снастях и других видах деятельности, связанных с рыболовством, погибает около 300 000 китов и дельфинов.

Напомним, землетрясение, произошедшее на Камчатке в конце июля, убило китов и кашалотов в Японии.

Также Фокус писал, что за последние 30 лет число китов, дельфинов и морских свиней, выбрасывающихся на берег в Шотландии, выросло в несколько раз.